Presentamos a nuestros rivales: así fue el rendimiento de Argelia en la AFCON 2025

En el Mundial 2026, Argentina compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.

Defensa sólida y primer lugar cómodo en el grupo

Argelia fue uno de los dos equipos que lograron ganar todos sus partidos de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Vladimir Petković solo recibió 1 gol, que llegó ante Guinea Ecuatorial cuando el marcador ya estaba 3-0 y el resultado estaba prácticamente definido. Los grandes protagonistas de los Fennecs en la fase de grupos fueron Riyad Mahrez e Ibrahim Maza, autores de 5 de los 7 goles del equipo.

Falta de físico y eliminación en la fase final

En los octavos de final de la AFCON, Argelia se enfrentó a RD Congo. El equipo de Petković logró avanzar tras imponerse en la prórroga, aunque el desgaste fue considerable. El recorrido de los Fennecs terminó en los cuartos de final frente a Nigeria. Las Super Eagles dominaron los duelos individuales, un factor clave para su victoria. Los nigerianos presionaron alto, obligando a Argelia a recurrir a balones largos y ataques por las bandas, dejándolos sin opciones en los enfrentamientos mano a mano.

Fortalezas y debilidades de Argelia

El equipo intenta no retener el balón durante demasiado tiempo, busca finalizar las jugadas con remates y regresar rápido a la defensa. Este enfoque le permitió encajar solo 1 gol en la fase de grupos. Además, los jugadores de Petković mantuvieron la calma y se apegaron al plan de juego. Argelia es un conjunto intenso, trabajador y con mucha movilidad. Cuenta con varios futbolistas muy veloces, como Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord). Sin embargo, el físico no es su punto fuerte: pocos jugadores destacan por su potencia, y la resistencia general del equipo es limitada. Un ejemplo claro es Riyad Mahrez, quien fue sustituido en todos los partidos que inició, y en la tercera jornada, con la clasificación ya asegurada, ni siquiera fue titular.

¿A quién hay que seguir de cerca?

Esta temporada, Ibrahim Maza, de 20 años, se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de Leverkusen y una de las grandes figuras de su selección. Es un jugador muy versátil: puede organizar el juego como mediapunta, actuar como delantero o retroceder al mediocampo central si la situación lo requiere. Esta polivalencia le da a Vladimir Petković más alternativas tácticas, especialmente en fase defensiva.

La defensa argelina también cuenta con experiencia en ligas de primer nivel: Aïssa Mandi acumula 10 años jugando entre Ligue 1 y La Liga, Ramy Bensebaini milita en Borussia Dortmund, y Rayan Aït-Nouri forma parte de Manchester City.

La gran revelación de Argelia en la Copa Africana fue el arquero Luca Zidane. No recibió goles en los partidos ante Sudán, Burkina Faso y RD Congo, salvando a su equipo en momentos clave. En el cruce de cuartos de final frente a Nigeria cometió algunos errores, aunque ninguno terminó en gol. Zinedine Zidane, presente en las tribunas, tuvo motivos para sentirse orgulloso.

Argelia es un equipo fuerte y bien organizado, pero La Albiceleste la supera en varios aspectos.

