El gobernador Marcelo Orrego confirmó que esta semana ingresará a la Legislatura el proyecto del Presupuesto Provincial 2026, cuyo monto alcanzará los $3 billones. La definición se dio en medio de una agenda marcada por la reorganización financiera del Estado y por la continuidad de obras estratégicas en toda la provincia.

“El presupuesto se va a presentar esta semana. Va a ser $3 billones”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la planificación mantiene prioridades “siempre en todo aquello que es sensible a proteger a la familia sanjuanina”.

La presentación del esquema de ingresos y gastos estará marcada transversalmente para que no se afecten áreas clave como salud, educación y seguridad. De hecho, Orrego remarcó que esas inversiones seguirán encabezando la lista de prioridades para el 2025.

“Las prioridades van a estar puestas en salud, en la educación, la seguridad, la economía del conocimiento y la innovación”, sostuvo. Según explicó, el proyecto no solo contempla la continuidad del funcionamiento estatal, sino también la necesidad de impulsar infraestructura que permita acompañar el crecimiento demográfico y productivo.

En esa línea, el gobernador insistió en que la obra pública seguirá siendo un componente central. Recordó que durante el 2024 se van a estar entregando más de 1.400 viviendas y reveló que el objetivo para el próximo año es superar las 1.700 casas, un incremento que busca responder a la alta demanda habitacional que sostiene la provincia desde hace años.

“Todo esto viene con infraestructura: hospitales, escuelas, rutas, caminos”, subrayó Orrego al explicar el impacto que tendrá el presupuesto. El mandatario señaló que la inversión planificada apunta también al desarrollo territorial y al fortalecimiento de servicios que garanticen mejores condiciones de vida.

Dentro del Gobierno destacan que el proyecto 2025 fue elaborado con criterios de “realismo fiscal” y que tendrá un ordenamiento específico para afrontar obligaciones salariales, programas sociales, funcionamiento de hospitales y financiamiento educativo. Además, incluirá un capítulo destinado al acompañamiento del sector productivo, especialmente en áreas tecnológicas y de valor agregado.

En paralelo, la continuidad de obras viales y de servicios básicos aparece como otro de los pilares del documento que ingresará a la Cámara de Diputados. La meta del Ejecutivo es sostener proyectos que ya están en marcha y avanzar en mejoras estructurales pendientes en distintos departamentos.

Con el anuncio, Orrego abrió oficialmente el capítulo político y técnico que definirá cómo funcionará el Estado provincial durante el 2026. La Legislatura tendrá ahora la última palabra, en un análisis que se espera abarque desde metas de recaudación hasta la distribución de fondos entre ministerios, municipios y organismos autárquicos.

La discusión marcará el cierre del año legislativo y dejará delineado el mapa presupuestario para los próximos 12 meses. Para Orrego, será también una oportunidad para reafirmar el rumbo de gestión: “El valor agregado que tenemos que dar es inexorable; tiene que ver con infraestructura y con acompañar a la gente”, dijo. Así, el gobernador dejó en claro que el presupuesto no solo será un número, sino el eje político para conducir su segundo año al frente de la provincia.

Dato

La recaudación provincial de enero a noviembre en San Juan fue de $291.554.757.447.