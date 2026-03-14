Este fin de semana, los sanjuaninos vivirán un contraste climático marcado, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sábado comenzará con inestabilidad, con tormentas aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana, y probabilidades de precipitación entre 10% y 40%. Las temperaturas mínimas rondarán los 18°C.

A medida que avance la jornada, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 28°C. El viento soplará del sector sur y sudeste, generando un alivio temporario antes del ascenso térmico del domingo.

El domingo será ideal para actividades al aire libre, con cero probabilidad de lluvias. La mañana arrancará fresca, con 17°C y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, el termómetro llegará a los 31°C bajo un cielo algo nublado, marcando el pico de calor del fin de semana. La noche cerrará agradable, con 23°C, perfecta para salir o realizar actividades nocturnas.