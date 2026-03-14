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Pronóstico del fin de semana: sábado inestable y domingo caluroso
POR REDACCIÓN
Este fin de semana, los sanjuaninos vivirán un contraste climático marcado, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sábado comenzará con inestabilidad, con tormentas aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana, y probabilidades de precipitación entre 10% y 40%. Las temperaturas mínimas rondarán los 18°C.
A medida que avance la jornada, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 28°C. El viento soplará del sector sur y sudeste, generando un alivio temporario antes del ascenso térmico del domingo.
El domingo será ideal para actividades al aire libre, con cero probabilidad de lluvias. La mañana arrancará fresca, con 17°C y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, el termómetro llegará a los 31°C bajo un cielo algo nublado, marcando el pico de calor del fin de semana. La noche cerrará agradable, con 23°C, perfecta para salir o realizar actividades nocturnas.