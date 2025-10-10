El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2025 en las zonas de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el pronóstico oficial, el fenómeno afectará principalmente durante la mañana y la tarde del viernes, y volverá a intensificarse en la tarde del sábado, mientras que el domingo las condiciones mejorarán. El nivel amarillo implica que los habitantes deben informarse y tomar precauciones ante posibles ráfagas intensas y baja visibilidad.

Para la jornada de este viernes, San Juan tendrá una temperatura máxima de 33°C y mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitación. El viento soplará del noroeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, aunque se esperan ráfagas más fuertes en zonas altas.

Durante el fin de semana, las temperaturas se mantendrán elevadas: el sábado la máxima será de 26°C, y el domingo descenderá a 26°C, con condiciones de tiempo estable y cielo mayormente despejado.

Las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre en zonas de montaña, mantener la hidratación y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.