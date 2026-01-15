El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 15 de enero una jornada de inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas. Durante la mañana y la tarde se esperan precipitaciones con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%, acompañadas de vientos del sector sur con velocidades sostenidas entre 23 y 31 km/h. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La temperatura máxima para el día será de 31°C.

Para la noche del jueves, las condiciones mejorarán hacia un cielo parcialmente nublado, con una baja probabilidad de lluvia del 10%. Los vientos disminuirán su intensidad, registrándose entre 13 y 22 km/h, y la temperatura descenderá a 27°C.

Publicidad

El pronóstico para el viernes 16 de enero indica un cambio hacia una situación meteorológica estable. Se espera una jornada mayormente despejada o algo nublada, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mostrarán un ascenso significativo, con una máxima pronosticada de 34°C durante la tarde, impulsada por un viento rotando al sector norte. La madrugada será fresca, con 18°C.