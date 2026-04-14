De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de San Juan, el martes 14 de abril de 2026 presentará una jornada de condiciones variables.

Durante la mañana de ese día, se espera un cielo algo nublado con una temperatura de 18°C, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 29°C. El viento soplará desde el sector noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 km/h. Hacia la noche, en cambio, el panorama cambiará con la probabilidad de chaparrones, que alcanzará un rango del 10 al 40%. La temperatura nocturna descenderá a 23°C, el viento rotará al sur y soplará más leve, entre 7 y 12 km/h, sin que se esperen ráfagas significativas.

En cuanto al miércoles 15 de abril de 2026, el SMN anticipa un comienzo inestable. Durante la madrugada y la mañana de ese día persistirá la probabilidad de chaparrones, también en un rango del 10 al 40%. La temperatura en la madrugada será de 16°C y ascenderá levemente hasta los 19°C en la mañana. El viento durante la madrugada soplará desde el sur con una intensidad de 23 a 31 km/h, y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h, lo que amerita precaución. Hacia la tarde y la noche del miércoles, en cambio, se producirá una mejora notable en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, la probabilidad de precipitación disminuirá a un rango del 0 al 10% durante la tarde y llegará al 0% en la noche. La temperatura máxima del día, de 24°C, se registrará en la tarde, descendiendo hasta los 13°C hacia el cierre de la jornada. El viento rotará al este por la tarde y nuevamente al sur por la noche, siempre con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas destacadas en esos períodos.