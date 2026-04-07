En una apuesta firme por la sustentabilidad y el cuidado de los recursos naturales, San Juan cerró con números más que positivos las dos primeras jornadas del año destinadas a la gestión responsable de residuos en el sector productivo. La iniciativa, que forma parte de las políticas de Estado para mitigar el impacto ambiental de la actividad agraria, permitió retirar del circuito un total de 3.771 kilogramos de plástico.

En total, fueron 3.771 kilogramos de plástico.

El trabajo unió al Gobierno, empresas y productores, los departamentos de Ullum y Pocito se convirtieron en los epicentros de una recolección histórica de envases vacíos de fitosanitarios. Este material, que antes representaba un peligro latente para el ecosistema, ahora tendrá un destino útil a través de procesos de reciclaje especializados.

Alianza estratégica por un "Campo Limpio"

El éxito de la convocatoria no fue casualidad, sino el fruto de un engranaje articulado entre el sector público y el privado. La logística fue coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

A esta estructura estatal se sumó el despliegue de la Asociación Campo Limpio y la experiencia de la empresa Reciclados Plásticos, encargada de la disposición final y el procesamiento del material recuperado. Esta sinergia permitió que el productor tuviera un lugar seguro y normado donde entregar envases que, por ley, no pueden ser descartados de cualquier manera.

Un freno a las prácticas peligrosas

La importancia de recuperar estos casi 4.000 kilos de plástico va más allá de la cifra fría. Representa, fundamentalmente, una victoria contra costumbres sumamente dañinas que persisten en algunas zonas rurales. Al garantizar una disposición correcta, se evita que estos envases terminen quemados al aire libre, arrojados en canales de riego, enterrados o, lo que es aún más grave, reutilizados de forma indebida para contener agua o alimentos.

"Este volumen de material recuperado es un avance significativo en la correcta disposición de residuos peligrosos", señalaron desde la organización. Cada bidón que ingresa al sistema de reciclaje es un riesgo menos para la salud de la población y para la pureza del agua.

Economía circular: el residuo que vuelve a ser recurso

El programa impulsado por la Secretaría de Agricultura no se agota en la limpieza del campo; su visión es mucho más amplia y apunta a la economía circular. El plástico recuperado no se amontona en un basural, sino que se reinserta en nuevos procesos productivos, transformando un residuo contaminante en materia prima para otros elementos que no tengan contacto con humanos o animales (como postes para viñas o cañerías industriales).

Desde el Ministerio destacaron especialmente el compromiso de los productores sanjuaninos, quienes entendieron que la competitividad de sus fincas actualmente también depende de su responsabilidad ambiental. El aporte resulta fundamental para consolidar un modelo de producción más responsable y sustentable que nos pide el mercado y el mundo.

Con este arranque exitoso en el primer trimestre, San Juan se posiciona como una provincia que no solo produce cantidad y calidad, sino que también empieza a "limpiar" sus huellas, fortaleciendo la conciencia ambiental en toda la comunidad agroproductiva. Las campañas continuarán en otros departamentos para seguir sumando kilos de plástico a esta cuenta que beneficia a todos los sanjuaninos.