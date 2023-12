“Psicopollo”, de Juan Hausen, se presenta en su nueva edición de elandamio Ediciones. La obra de Hausen, en la que en viñetas simples cuenta con humor situaciones cotidianas, vuelve en una nueva edición en el formato renovado que tiene la editorial. La presentación será en el Museo de la Historia Urbana el miércoles 6 de diciembre a las 19 horas, y contará con las palabras de Gonzalo Pérez Maldonado.

Lacanianos en viñetas

Damián López, editor de elandamio habló con DIARIO HUARPE. Casi la totalidad del catálogo editorial es de poesía, por lo que este libro es uno de los pocos de humor gráfico dentro de la editorial.

"La premisa de la editorial, desde siempre, es que la poesía es, antes que nada, una actitud de sospecha ante el lenguaje. Después de algunos años de análisis, descubrí que los lacanianos tienen la misma actitud: todo es relato, las palabras nunca son accidentales, todo dice. Creo que eso es lo primero, pero no bastaría si fuera lo único. El Juan tiene un humor por momentos absurdo, por momentos existencialista, por momentos superficial, por momentos inocente. Y todo eso se ve en el lenguaje (el dibujo en este caso, es apenas suficiente para ser humor gráfico, ja). Y además, es un lenguaje que desconfía de sí mismo: creo que si el Juan supiera lo genial que es el Psicopollo, no buscaría que lo edite yo, o sí, no sé", dijo López.

Sobre cómo es publicar historietas en San Juan, López respondió: "Hacerlo 'en San Juan', creo que hay un cierto mito que necesitamos dejar de imponernos: vivimos, por suerte, en un tiempo en el que es cada vez menos difícil acceder a ciertos recursos. Yo siempre digo que edito 'desde' San Juan, porque es una realidad, una identidad que de alguna manera se termina colando en todo lo que hago, además porque es el lugar que elijo, pero quisiera que dejemos de pensar en el lugar donde vivimos como una limitación. O que por lo menos, sepamos que vivir en Buenos Aires o Rosario o Córdoba o Mendoza también es, a su manera, una limitación".

Una nueva oportunidad para leer historieta de San Juan

La primera edición del “Psicopollo”, en el 2013, fue cuando la editorial era cartonera, es decir que sus tapas eran artesanales hechas de cartón intervenido. El otro título que se editó en esa etapa fue Orégano de Pablo Zambrano. En esta nueva edición es una edición revisada y ampliada, a ocho años de su estreno.

"El psicopollo nació como un modo de combatir el aburrimiento en algunas clases de la UCC, en la carrera de psicología", cuenta Hausen. "Desde la primaria todos mis cuadernos están dibujados en los márgenes, y la facultad no fue la excepción. Y dibujaba en los márgenes porque en el centro de las hojas anotaba todo lo que decían los docentes: Desprolijo pero ñoño siempre. Por pedido de amigos y compañeros empecé a subir los dibujos a Facebook, ahí se entusiasmó la gente del fanzine La Trinchera, y después Damián", agregó.

"Nació, entonces, como un modo muy poco serio de expresar y combatir mis malestares, y espero que siga así", cerró el psicólogo e historietista.

“Psicopollo” son viñetas en las que un pollo, sin fondo, hace comentarios en clave de humor ácido. Al estilo de la señora sentada, de Copi, el psicólogo aprovecha y habla de la muerte, la depresión, la alegría, política y relaciones familiares, sin filtros.

El personaje es bastante arbitrario, cuenta Hausen que Psicopollo nació al mismo tiempo que comenzó su noviazgo con su actual esposa. Ella vivía en una cosa en Pocito donde había bastantes animales de granja, quizás nació por eso, sin embargo la figura del animal que habla ya viene en la tradición de las fábulas y tiene exponentes más cercanos como el gato Gardfield.

Amante de Mafalda, pero sin muchos otros referentes dentro del noveno arte, Juan Hausen construyó un universo de posibilidades en las que expone las contradicciones humanas, pero con la liviandad de quien elige la risa antes que la solemnidad.