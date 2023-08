Tras la polémica generada por el crimen de Morena Domínguez en Buenos Aires, por el que dos menores fueron detenidos y luego liberados, el psicólogo y exdirector de Abordaje Integral de las Adicciones, Raúl Ontiveros, visitó el programa Yo Te Invito y habló sobre drogas y delincuencia en la niñez y adolescencia. En ese sentido, fue crítico con el Gobierno y aseguró que en San Juan no se prioriza la salud mental.

Consultado sobre la relación entre las adicciones y la delincuencia en menores, Ontiveros explicó que a diario reciben consultas relacionadas que tienen como protagonistas a adolescentes e incluso hasta a niños de ocho años y aseguró que hay un aumento notable en el consumo de estupefacientes por parte de infantojuveniles que, en la mayoría de los casos, provienen de familias de consumidores.

“En la provincia existe el programa Proyecto Juan, y es la envidia de muchas otras jurisdicciones. El problema es que no hubo inversiones ni se modernizó el programa, y San Juan cuenta con los mismos cupos desde hace 15 años y solo hay 15 o 20 camas para internación. No hay ningún candidato a diputado o senador nacional por San Juan que haya propuesto sobre salud mental o adicciones”, expresó Ontiveros.

Además, criticó que la Obra Social Provincia no tenga convenio con el Colegio de Psicólogos, y si bien destacó que los profesionales que trabajan en la salud mental pública de la provincia son muy buenos, aseguró que son pocos, y eso genera demoras de hasta incluso siete meses para dar una atención. “Los muertos no andan en bicicleta en el velódromo, hay prioridades. Esto no se soluciona con un flyer que incite a vivir la vida, eso es un bolazo. Se necesitan comunidades terapéuticas”, enfatizó.

El especialista expuso que la edad promedio en que los jóvenes comienzan a consumir drogas es a los 12 años y en ese sentido, explicó que a menor edad en que se inician en la drogadicción, el daño cerebral es mayor, ya que provoca un deterioro en la zona prefrontal del cerebro que afecta al control de impulsos y la desinhibición, impidiendo regular las conductas.

“El robo y la violencia son parte del paisaje cotidiano, si a eso le sumamos la cultura familiar, el consumo de drogas y el daño cerebral que eso provoca, es probable que un joven termine con una conducta desastrosa. Tenemos adictos muy jóvenes, que al no tener dinero para comprar drogas, terminan delinquiendo. La droga los desinhibe y les quita los escrúpulos y la empatía, entonces a la hora de enfrentar a alguien para robarlo, el adicto se siente seguro”, afirmó Ontiveros.

Desde hace 31 años atiendo a chicos delincuentes y su problema es la droga. Son personas muy distintas cuando no consumen, a cuando si lo hacen. Necesitamos más internaciones, los tratamientos ambulatorios están bien, pero eso solo sirve cuando hay una familia presente. A los jóvenes adictos también hay que brindarles educación y valores, e inculcarles una cultura del trabajo.

A su vez, el psicólogo sostuvo que la actual Ley de Salud Mental prohíbe la creación de nuevas internaciones y eso hace que “estemos maniatados legalmente” y aseguró que es necesario que las adicciones tengan su propia ley, que contemple todas las modalidades de tratamiento, sin “demonizar” ninguna.