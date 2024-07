El abogado penalista Gustavo De La Fuente está imputado por la Justicia Federal por su presunta participación en una causa de trata de personas con fines laborales y sexuales. Y si bien recién está iniciando el trámite judicial, el impacto también se hace sentir en el ámbito legislativo porque el profesional es uno de los ternados para ocupar uno de los 21 cargos a definir en la Cámara de Diputados de San Juan. El oficialismo marca que debería excluirse esa terna y tratar las otras, mientras que la oposición considera que debería seguir todo igual.

El orreguista Juan De La Cruz Córdoba indicó que “lo primero que debemos hacer es ver cómo avanza el proceso, ya que existe el principio de inocencia que marca que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, aclaró el integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad. Tras esto, el presidente del bloque oficialista indicó que “será un tema que deberemos analizar siendo muy meticulosos, pero entiendo que, llegado el caso, podremos separar esa terna y continuar con las otras 20”.

Con una postura intermedia se expresó el legislador Horacio Quiroga. “Indudablemente, es un tema con conflicto y no existen antecedentes de esto”, aseveró el hombre del Frente Grande. Para el diputado de la oposición, “no debería separarse la terna porque es una convocatoria específica, pero de igual modo no tengo todos los elementos para tener una postura definitiva”.

Con una definición más contundente se expresó Mario Herrero, diputado del bloque giojista, quien indicó que “la ley dice que las ternas se remiten a la Cámara y nosotros elegimos, no hay razones para separarlas del resto”. Para el legislador del bloque San Juan Vuelve-PTP, “las ternas aún no tienen fecha de entrevistas y si las tuviera, no son excluyentes en la selección que se realiza finalmente, ya que la comisión no emite una valoración de la misma”.

A la vista queda que en la Cámara de Diputados deberán resolver los pasos a seguir con la terna que tiene al abogado Gustavo De La Fuente como candidato a ocupar el cargo de Defensor Oficial. Los actuales legisladores que son parte de la Comisión de Justicia y Seguridad no tienen antecedentes de dónde tomarse para definir los pasos a seguir.

La causa federal

La semana pasada, las fuerzas federales detuvieron a Gustavo De La Fuente por el presunto delito de trata de personas con explotación laboral y sexual. Lo último que se conoció es que se aplazó para este lunes 8 de julio la audiencia indagatoria, que estaba pautada para el pasado viernes, y que también los abogados Fernando Castro y Leonardo Villalba asumieron la defensa del imputado.

Por otra parte, está imputado un varón de origen colombiano y son los apuntados por las tres víctimas, de las cuales dos ofrecían sexo virtual al exterior y la otra se encargaba de la limpieza del local que estaría a cargo de los acusados.

Textuales

Juan De La Cruz Córdoba / Diputado de Producción y Trabajo

“Entiendo que se puede apartar esa terna y seguir con los otros cargos. Me parece que no sería equivocado seguir con las otras”.

Horacio Quiroga / Diputado de Frente Grande

“En principio no me parece que se separe porque es una convocatoria específica que creo que no puede separarse”.

Mario Herrero / Diputado de San Juan Vuelve-PTP