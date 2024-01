Luego de que trascendiera que el gobernador Marcelo Orrego diera de baja las designaciones de vocales del Instituto de Minería, de Exploración y Explotación Minera (Ipeem), la cual había sido aprobada por la Cámara de Diputados de San Juan el pasado 21 de diciembre, Alberto Hensel, uno de los protagonistas junto a Andrés Chanampa, expresó su malestar.

Hensel, exministro de Gobierno de la gestión uñaquista, manifestó a DIARIO HUARPE: “Yo no me he puesto a estudiarlo inmediatamente al tema, hay que ver sus argumentos. Es un caso bastante atípico que se abstenga de decidir sobre un tema que ha sido resuelto por la Cámara".

“No vamos a hacer tanta historia con esto, es extraño. Sería la primera vez que la representación del partido con mayoría parlamentaria no tendría participación, eso es lo que nosotros vemos”.

“Es un tema bastante inédito para estudiarlo y no lanzar opiniones apresuradas. No ha pasado nunca una cosa así” sostuvo.

Según se expresa en la nota presentada al presidente de la Cámara, la decisión del gobernador se basó en la mala inclusión de Hensel cuando fue propuesto por la primera minoría, ya que es del PJ y es mayoría en Diputados.

Designación

El pasado 21 de diciembre, el diputado provincial y líder del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, propuso a Alberto Hensel y Andrés Chanampa para ocupar los cargos de vocales en el Instituto de Minería, de Exploración y Explotación Minera (Ipeem)

Luego en la respectiva votación, dicha propuesta fue aprobada por 19 votos positivos y 17 en contra.

Qué dice la ley

Ley 387- A, Artículo 5: El Instituto será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y dos vocales; los dos primeros serán designados por el Poder Ejecutivo; los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados, cuya designación corresponderá a uno por cada Bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en este Cuerpo, en orden subsiguiente al partido mayoritario.