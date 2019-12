Qué fue de la vida de la ex Gran Hermano, Jessica "Osito" Gómez

Con 21 años, Jessica Gómez decidió participar de la cuarta edición de Gran Hermano en el 2007. Desde que se lanzó el reality en la Argentina tuvo el deseo de estar en la casa más famosa del país. Los años pasaron, pero "Osito" sigue en la memoria de todos.

La joven reconoció que su principal objetivo era convertirse en una persona popular. "No sabía lo que era estar en la TV, pero yo quería firmar autógrafos y sacarme fotos. Sobre su experiencia en el ciclo, señaló que fue "una de las cosas más lindas que le pasó": "Fue hermoso, un sueño. Era todo mágico para mí, sentía que estaba en Disney".

Su famoso alias nació gracias a un peluche que le regaló su exnovio la última noche antes de poner un pie en la casa de Gran Hermano: "Me lo dio una persona de la cual yo estaba muy enamorada. Tener al leoncito -sí, no era un oso- era como tenerlo a él conmigo".

Sobre su romance mediático con Jonathan Diéguez, otro de los participantes, Jessica sostuvo que no fue ninguna farsa. La atracción fue inmediata y desde el día uno se llevaron muy bien. "Queríamos fiesta, por eso pedimos el casamiento, pero el romance fue original", aclaró.

Luego del show sostuvo que hizo muchas cosas. Primero teatro e infantiles en canales de cable. “Me gustaba lo que hice porque todos me decían que yo daba 'aniñada' y podía llegar a funcionar. No sé si realmente era lo que me apasionaba. Me encanta la comedia".

Es dueña de una cabina de fotos para eventos, aunque por el momento se tomó un break porque su socia está embarazada. "Además trabajo con Santiago Domínguez, que es humorista y el papá de mi nene. Soy su mánager. Lo último que hice este año fue temporada en Mar del Plata, con Aldo Funes. Con Griselda Sánchez -otra ex GH- hicimos una obra en el Microteatro, que la dirigió José Cicala", agregó.

Gómez está haciendo todo lo posible para volver a la TV, ya que es lo que ama: "Me encanta la producción teatral pero por algo me metí en un reality. Voy a trabajar duro para que eso suceda. Mi sueño es hacer ficción. Trabajar con Adrián Suar, Sebastián Ortega y ser una chica Almodóvar".

La exparticipante de Gran Hermano, que hasta tuvo el honor de que le hicieran la canción "El beso del osito", contó que se sigue viendo con algunos de sus excompañeros.

Fuente: TN