“¿Qué hacías antes?” es la sección de DIARIO HUARPE en la que figuras públicas de San Juan revelan su pasado antes de dedicarse a lo que los hizo conocidos. Por esta sección pasaron periodistas, locutores, embajadoras, músicos, actores y hasta políticos. Todas estas entrevistas podés volverlas a leer en www.diariohuarpe.com.

En esta oportunidad le toca a Daniel Olivares, creador de Dany Love. Fue uno de los que abrió la escena del transformismo y vio crecer la escena drag, por eso hoy le preguntamos vos, ¿qué hacías antes?

La historia de Daniel empieza en una oficina. Es perito judicial. Con sus papeles y portalápices, el sonido de computadoras y fotocopiadoras, va y viene con carpetas y abrochadoras. Daniel fue antes empleado administrativo en la Municipalidad de Santa Lucía.

Después del municipio llegó a la Subsecretaría de Trabajo. Allí se desempeñó en el área de conciliación, era el que tendía puentes entre obreros y empresas.

¿Cómo el hombre de camisa y corbata se transformó en el ícono del transformismo en San Juan? “El trabajo de la administración pública es seguro, pero chato, no es para crecer, te estanca y cuando descubrí que podía vivir del transformismo o drag queen, y era lo que me hacía feliz, no la pensé más”, cuenta.

Pero no fue de un día para el otro. Si bien convivieron ambos mundos durante un tiempo, Daniel renunció al trabajo de la administración pública y se dedicó al cuidado de su madre. Cuando ella murió, Daniel empezó a dedicarse por completo al transformismo.

En Hendrix y Rapsodia, Dany fue construyéndose y encontrando su identidad. Del orden de la oficina al caos de la pasarela, ahí nacía un ícono.

Dany Love empezó a comerse la noche, se convirtió en un nombre propio. En Rapsodia, el Café Concert sacó del armario a la comunidad Lgbt y la volcó a la comunidad de San Juan. De ahí en más, no paró.

Sobre el futuro de Dany Love, Daniel espera que sea un personaje más dentro de la escena drag sanjuanina que crece año a año. Reconoce que desde su comienzo al día de hoy las cosas han cambiado.

Para Daniel, como persona, reconoce que lo que venga en el futuro espera que sea incierto y que está muy feliz con todo de lo que ha logrado.