“Que nos ayude la Difunta” así es el gancho con el que el canal “Cuyo for export” cierra un video humorístico dando un recorrido por la coyuntura inflacionaria previa a las elecciones.

El video es un montaje de las películas “Vivir al límite”, “Amelie”, “Rocky”, “Sin lugar para los débiles”, “Había una vez en Hoolywood” y la serie “The Office”. En cada escena hay un doblaje que comenta desde lo caro que son los quesos, las remarcaciones de precio en las verdulerías y carnicerías, hasta el “faltante” de elementos para la construcción. Todas situaciones que se vivieron en las últimas semanas.

En la escena de “Amelie”, el verdulero dice: ”yo no quiero subir los precios, pero cada vez que voy a la feria me los cambian, esta mañana llegué, $1.000 me había subido el tomate”. En la escena de “Sin lugar para los débiles” hay una situación donde el ferretero confiesa que no está vendiendo porque no tiene precio de referencia.

El último es la escena de “The Office”, aalí uno de los personajes comenta que el dólar está a $1.000 y pregunta “¿qué va a pasar con los sueldos?”, a lo que Michael Scott, personaje interpretado por Steve Carell, responde con tonada sanjuanina “Que nos ayude la Difunta”.

De dónde viene la escena

La última escena corresponde al capítulo “El cierre de la sucursal” en donde Michael el removido de su cargo ejecutivo. Este episodio es el séptimo de la tercera temporada.

Michael Scott, el sanjua

Dentro del “Cuyoforexportverse” Michel Scott es sanjuanino, en realidad cada personaje interpretado por el actor Steve Carell tien la “tonada sanjuanina”. La primera aparición fue en el viral de “Disculpame, está comiendo semitas”.

Desde ahí el crador de contenido fue creando una historia. “El sanjua” es de Caucete, le gustan las semitas y la carne. Además hace chistes fuera de lugar y anda mal vestido, pero a pesar de todo es querido y cuidado por los demás personajes del universo de la cuenta.

Ahora vuelve con “Que nos ayude la difunta”, previo a las elecciones presidenciales 2023 que se harán este domingo 22 de octubre.