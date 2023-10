“Yo cerré mi local, al menos por unos días. Muchos colegas hicieron lo mismo en medio de la crisis y la suba del dólar porque no sabemos a qué precio vender las mercaderías”, resumió su situación Ricardo Rivero Azeituno, propietario de una ferretería en San Martín. De acuerdo a lo que contaron los ferreteros, en San Juan, ya son varias las ferreterías que cerraron sus puertas en medio de la escalada del dólar que ya supera los $1.000.

En entrevista con DIARIO HUARPE, Rivero contó que en los últimos días muchos de sus proveedores “cortaron las ventas” y le pidieron que desestimara los listados de precios que le han enviado previamente. En medio de este panorama, el comerciante expresó que prefirió no vender la mercadería hasta que las cosas se estabilicen un poco.

“Los ferreteros que no tenemos deudas y que nuestra situación nos permite hacerlo, hemos optado por cerrar hasta que las cosas se calmen un poco”, aseguró el comerciante.

Rivero agregó que hay productos como el acero para el que no se cuenta con precios. Otro de los materiales que viene en aumento es la membrana para techo que se fabrica con petróleo y por ende sufre constantes aumentos.

Por su parte, Elías Rodríguez, quien es ferretero y proveedor de algunos insumos de diferentes marcas de materiales, confirmó que “algunos comerciantes” han cerrado para esperar a que las cosas se “calmen un poco”.

Rodríguez añadió que buena parte de los elementos que se venden en las ferreterías son considerados como commodities y por eso se ven directamente afectados por el precio del dólar. Este es el caso de la membrana asfáltica que aumenta en forma directamente proporcional con el billete verde.

El comerciante contó que la llegada del verano suele ser como la temporada alta para los ferreteros, ya que muchas familias hacer las reparaciones y trabajos que necesitan en esta época del año.

El problema es que en esta temporada no están vendiendo “casi nada”. “Algunos prefieren no embarcarse en obras y otros directamente no tienen dinero para comprar otra cosa que no sean alimentos de primera necesidad”, opinó Rodríguez.

Para finalizar, el comerciante explicó que la crisis del sector no solo se origina en las dificultades económicas de la Argentina, sino también la especulación de diferentes sectores. “Yo tengo bajas expectativas, el país está empobrecido, igualmente hay que actuar con calma y esperar para ver qué ocurre”, concluyó.

En supermercados

Mientras algunos ferreteros están cerrando sus locales a la espera de ver qué pasa, los supermercadistas comenzaron a ver que los proveedores no les enviarán mercadería hasta ver qué pasa con la economía.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que ya hay grandes supermercados que no han recibido mercaderías que pidieron. Si bien aún no se producen, no descartan que sea posible que haya faltantes de algunas mercaderías.