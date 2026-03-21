El otoño es una de las mejores estaciones para comenzar una huerta en casa, y hay tres verduras que se destacan por su facilidad de cultivo y rápido crecimiento: la lechuga, la acelga y el rabanito. Estas especies se adaptan bien a las temperaturas más frescas y son ideales tanto para principiantes como para quienes buscan cosechas rápidas.

La lechuga es una de las favoritas para iniciarse en la jardinería, ya que puede cosecharse en un plazo de entre 30 y 60 días. Además, no requiere demasiado espacio, por lo que puede cultivarse tanto en macetas como en tierra, y responde muy bien a las condiciones del otoño.

La acelga, por su parte, es una planta resistente que demanda pocos cuidados y ofrece una producción constante. Se adapta sin problemas al clima templado y permite cosechas prolongadas, lo que la convierte en una opción muy rendidora para el hogar.

El rabanito completa el grupo de las verduras ideales para esta temporada, principalmente por su ciclo corto: puede estar listo en pocas semanas. Su siembra es directa y sencilla, lo que facilita su cultivo incluso para quienes no tienen experiencia previa.

Estas tres verduras comparten características clave: crecimiento rápido, bajo mantenimiento y buena adaptación al frío moderado. Por eso, son recomendadas para aprovechar el otoño y comenzar una huerta casera con resultados visibles en poco tiempo.

En Argentina, además, esta época es especialmente favorable para cultivos de hoja verde, que toleran bien las temperaturas más bajas y requieren un riego moderado, lo que facilita su cuidado en comparación con otras estaciones.