Quién es la única diputada que no votó a favor de la emergencia alimentaria

Fue la única que no votó a favor. Aún inclusive contrariando a su propio bloque del Frente de Izquierda. La diputada Mónica Schlotthauer (Buenos Aires) contradijo a sus 222 compañeros de la Cámara Baja que apoyaron el proyector de emergencia alimentaria y se abstuvo en una votación que resultó casi unánime, de no ser por ella.

"Si la emergencia alimentaria está vigente hace 17 años, quiere decir que los que gobernaron no lo hicieron para terminar con el hambre del pueblo, sino para llenarles las arcas a los exportadores", se quejó en su acalorada alocución, que fue una suerte de preámbulo al voto-no-positivo-ni-negativo de la representante porteña de la izquierda.

"Acá hay un montón de gente que no come y un montón de gente que se la lleva en pala", se indignó en su discurso y fue más allá. "Hay que anular los tarifazos así no pasa esto de elegir entre la carne o pagar las tarifas. Y por último hay que romper con el Fondo Monetario (FMI) para que de este país no se vaya ni un peso más para la usura internacional".

“Es vergonzoso que en un país como el nuestro que genera alimentos para 400 millones de personas se tenga que estar hablando de emergencia alimentaria. La leche y el pan ya son artículos de lujo. Macri y el FMI trabajan para las ganancias de los monopolios formadores de precios, las multinacionales, los grandes empresarios y cadenas de supermercados que lucran con la inflación”, había denunciado.

Schlotthauer reclamaba una ley de emergencia "global, social, alimentaria, salarial, jubilatoria y laboral" como parte de un "plan económico alternativo al servicio de los trabajadores y el pueblo". Por esa razón se opuso al proyecto unificado de la oposición que votaron sus propios compañeros de bloque, así como también el oficialismo.

La representante de Izquierda Unida propuso que la solución es un "aumento de salario y jubilaciones, prohibición de despidos, anular los tarifazos y dejar de pagar la deuda para reactivar la economía".