¿Quién es? Otro argentino podría correr en Fórmula 1

Un piloto argentino está forjando su camino en el mundo del automovilismo con éxitos tanto en la Fórmula E y sueña con llegar a la Fórmula 1. A sus 24 años, el joven ha destacado por su pasión por las pistas y su habilidad al volante, llevando consigo un acento cordobés que refleja su fuerte conexión con Argentina. Se trata de Sacha Fenestraz, quien nació en Francia, pero se crío en la provincia de Córdoba.

Durante una charla con Infobae, el piloto Sacha Fenestraz comentó: “En 2024 seguiré un año más con Nissan y a la par estoy trabajando con un equipo de Fórmula 1 en su simulador para potencialmente tener una prueba el año que viene. Lo bueno es que podré tener la Superlicencia, ya que tenía los puntos vigentes. Ya firmé todos los papeles hace un par de meses atrás, así que viene un lindo año”.

“Los puntos que sumé son los de la Súper Fórmula y Súper GT de 2022 y 2021, el año del COVID-19 (2020) se pausó, y deben haber agarrado los puntos de la Fórmula 3 japonesa cuando fui campeón en 2019. Cuando tuve la reunión con este equipo de F1, los 40 puntos los tenía. Ellos me apuraron con lo de la Superlicencia porque a finales de este año iba a perder esos puntos y ellos no querían que pasara esto porque quieren que me suba a uno de sus autos”, detalló el piloto de 24 años.

Luego Fenestraz agregó: “Me contactaron durante la temporada. En mayo, después que hice la pole positions en Ciudad del Cabo (febrero). Hablamos con mi manager, que me preguntó si tenía ganas, y obviamente le dije que sí, que es un sueño. Me representa la empresa ADD Management que es la misma de Lando Norris (F1 con McLaren) y Zane Maloney (Fórmula 2) y Jake Dennis (campeón de Fórmula E)”.

Más declaraciones del piloto argentino sobre la Fórmula 1

Sacha Fenestraz explicó más sobre lo que le espera para los próximos años: “Es en un equipo por demás inesperado. No puedo decir cuál, es por un tema de confidencialidad. No es Alpine, más allá de la alianza con Nissan. Me probaron arriba del simulador, me fue muy bien, me firmaron para trabajar con ellos un par de años y la posibilidad de subirme al auto de F1 está. Lo sé y ahora hay que esperar cuándo será”.

En cuanto a su labor en esa escudería, el piloto argentino de 24 años de edad, detalló: “Desde hace siete meses los estuve ayudando en el simulador para varias carreras a distancia y seguiré varias carreras con ellos el año que viene. Dependeré del calendario con la Fórmula E, que sigue siendo mi prioridad. Debo tener más de dos mil vueltas en todos los circuitos de F1 de esta temporada”.

“Desafortunadamente nunca tuve apoyo de Argentina. Igual desde principios de 2023 estoy corriendo con licencia del Automóvil Club Argentino. Eso es un sueño cumplido. Ahora lo que falta es que cambien en la Fórmula E porque la bandera que usan es basada en tu pasaporte y como aún estoy tramitando el argentino, estoy hablando con el presidente de la categoría para que pongan la bandera argentina”, concluyó Sacha Fenestraz.