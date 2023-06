Tal como lo viene haciendo desde el mes de octubre del año pasado, hace unos días DIARIO HUARPE llegó a la escuela secundaria Francisco Narciso de Laprida para dar la charla sobre el agua y la sequía en la provincia. En el encuentro surgió la idea desde los estudiantes de visitar las Lagunas de Guanacache para ayudar y solidarizarse con la comunidad huarpe que desde hace años vive en el lugar sin agua.

“Cuando vi en el documental a la chica sacando agua con un balde de un taque, me puso muy triste y no puedo creer que haya gente que esté sufriendo la falta de agua en este siglo”, dijo Milton Illanes, alumnos de la escuela que tiene como lema “Educando en valores”.

Fue Sandra Villarreal, profesora de Geografía, quien inscribió a la escuela para la charla, porque en su cátedra están tratando con los chicos el tema del agua y la sequía en la provincia.

“Los temas del calentamiento global y la sequía son preocupantes para toda la humanidad y, en particular, para los jóvenes porque ellos son el futuro”, empezó diciendo Sandra. “Y esta información, más los materiales que nos han compartido (la revista y el documental), son fundamentales para solidificar la teoría y los conceptos que damos en el aula. Además, un dato que no es menor, a nosotros, los docentes de los diferentes niveles, todo esto nos sirve muchísimo porque no contamos con materiales educativos de esta característica y calidad”.

La revista contiene información científica que puede trabajarse en las aulas en diferentes materias. diferentes

De charla

En esta oportunidad, DIARIO HUARPE llevó a la escuela sanjuanina el documental y un total de 500 revistas, de las cuales casi 40 fueron distribuidas entre los alumnos presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos del establecimiento.

El cambio climático, el calentamiento global y los impactos negativos en el ambiente, son temas que preocupan a las nuevas generaciones.

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente al cambio climático (como consecuencia del calentamiento global), y poner en discusión esta temática entre las generaciones del futuro, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

Cada una de las secciones de la revista cuenta con diferentes QR que se conectan con el documental.

Lagunas de Guanacache, el viaje

Como sucede en todas las charlas, una vez que se termina de ver el documental, se abre un espacio para que alumnas y alumnos expresen sus opiniones e ideas, compartan pensamientos y sensaciones. Y fue en este marco en el que los chicos propusieron la idea de viajar a las Lagunas de Guanacache para ayudar y solidarizarse con la comunidad huarpe, ya que un grupo de estudiantes del curso había realizado un trabajo práctico sobre la zona y conocían en detalle que allá, desde hace años, viven sin agua,

“Nos gustaría, además de compartir el día con ellos, saber cómo podríamos ayudarlos”, dijo Juana Brizuela, una de las alumnas que trabajó en el proyecto sobre las Lagunas de Guanacache.

Como fecha tentativa para hacer el viaje, se pensó agosto o septiembre y DIARIO HUARPE se comprometió a colaborar con la coordinación del mismo. “Sería una experiencia inigualable, inolvidable y enriquecedora para nuestros alumnos", manifestó Sandra Villareal, "porque a todos nos pondrá en contacto con esa situación extrema en la que viven nuestros comprovincianos”, agregó.

La charla en frases

Milton Illanes (17 años).

"El calentamiento global es un tema tabú, no se pone en la mesa porque es un tema muy parecido a la muerte. Lo evadimos a pesar de que sabemos que está ahí”.

Julieta Pelayes (17 años)

“Con esto del cambio climático, el calentamiento global, de lo mal que estamos tratando al planeta, yo siento más que nada decepción. Porque son temas que se le tendrían que dar mucha más importancia a nivel nacional, como humanidad, porque si se hubiesen prevenido mucho antes, esto no estaría pasando”.

Sandra Villarreal.

“Creo que en ninguna de las plataformas de gobierno, del color partidario que sea, el tema ambiental no es lo urgente porque no es lo que más vende. Y es lamentable, porque la agenda ambiental debería estar como tema principal para abordar, para estudiar, para analizar porque si queremos pensar en un futuro el tema pasa por ahí”.

Juana Brizuela (17 años)

“A los de mi generación les digo que vayamos por más, que intentemos cambiar, porque realmente el futuro está en nosotros y necesitamos ese cambio”.