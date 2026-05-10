El autódromo "El Zonda" Eduardo Copello volvió a ser el escenario de una batalla épica sobre el asfalto. Fue sede de la tercera fecha del Zonal Cuyano, el certamen de automovilismo más importante de la región. El sanjuanino Pablo Pelegrina consiguió el primer puesto en Clase 1. En tanto que Gonzalo Martínez subió al podio en Clase 2 y Nicolás Peralta lo hizo en Clase 3. Luisito Maggini se quedó con el TC Cuyano.

Clase 1: Victoria Pablo Pelegrina

La mayor alegría para la delegación sanjuanina llegó de la mano de Pablo Pelegrina. En una carrera extenuante de 15 giros, el piloto local mantuvo la concentración ante el acoso constante de sus perseguidores. Pelegrina cruzó la meta con un tiempo total de 23:46.924, superando apenas por 1.692 segundos a Agustín Ahumada. El podio lo completó Julián Molina Bombalet. Federico Álvarez: (+2.701) y Mauricio Martos (+19.272) completaron el Top 5.

Clase 2 y Clase 3: Podio para sanjuaninos

En la Clase 2, el sanjuanino Gonzalo Martínez demostró su vigencia en una carrera sumamente técnica que promedió los 28 minutos. Martínez se quedó con un meritorio tercer puesto (28:47.273), quedando a 13 segundos del ganador, Alberto Antich (28:34.174), y detrás de Nico Sabio, quien fue segundo.

Por otro lado, la Clase 3 fue una de las más nutridas y competitivas. Nicolás Peralta sacó pecho por San Juan y se subió al tercer escalón del podio con una marca de 21:39.357, en una final donde los primeros dos lugares fueron para Julián Módica y Martín Pontoni, separados por apenas milésimas.

En esta categoría, otros nombres de peso dijeron presente: Fabrizio Benedetti terminó en la puerta del podio (4°), mientras que el reconocido Facundo Della Motta tuvo una tarde para el olvido, debiendo abandonar en la vuelta 9 tras pelear en el pelotón de punta.

TC Cuyano: Benedetti dio pelea entre los gigantes

La jornada cerró con el estruendo de los motores del TC Cuyano. En una final pactada a 17 vueltas, la dinastía Maggini dominó las acciones. El sanjuanino Franco Benedetti realizó una carrera inteligente y prolija, culminando en la sexta posición con un tiempo de 35:55.934.

A pesar de no haber podido entrar en el podio, Benedetti quedó a solo 5.443 segundos del vencedor, Luisito Maggini, demostrando que tiene el ritmo necesario para pelear el campeonato en las próximas fechas.

El Zonal Cuyano se despidió de San Juan dejando un saldo positivo para los pilotos de la provincia, que lograron imponer condiciones en uno de los circuitos más difíciles y técnicos. El certamen se desarrolló bajo la organización de la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC) y tuvo el apoyo del Gobierno de San Juan. Fue una verdadera fiesta para los amantes de los fierros que coparon las laderas del cerro.