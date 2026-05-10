Rosario Central selló su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Apertura tras una noche vibrante en el Gigante de Arroyito. En un encuentro que comenzó cuesta arriba, el conjunto auriazul sacó a relucir su mística y derrotó por 3-1 a un Independiente que se desinfló tras un inicio prometedor.

La historia no arrancó bien para el local. Apenas iniciado el pleito, Gabriel Ávalos aprovechó una desatención defensiva para poner al Rojo en ventaja y silenciar el estadio. Sin embargo, la jerarquía tiene nombre y apellido: Ángel Di María. El "Fideo" frotó la lámpara todavía en la primera etapa y marcó el empate que devolvió el alma al cuerpo de los hinchas canallas.

En el complemento, el entrenador de Central movió el banco y la apuesta por la juventud le dio dividendos inmediatos. El ingreso de los juveniles cambió la dinámica del partido; Giovanni Cantizano puso el 2-1 con una definición exquisita, y poco después, Elías Verón sentenció la historia con el tercer tanto.

Con este resultado, el equipo de Arroyito ya se encuentra entre los ocho mejores del certamen nacional. Ahora, el Canalla queda a la espera de lo que suceda en La Plata: su próximo rival saldrá del cruce entre Estudiantes y Racing Club.