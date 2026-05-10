Alrededor de las 13 hs. del domingo 10 de mayo, se produjo un fatal accidente entre un automovilista y una motociclista en el cruce de Calle Vidart y Calle San Martín, en Pocito.

Según el reporte policial, suministrado por UFI Delitos Especiales, Alejandra Melina Bustos, circulaba en una motocicleta 110 cc. de color negra en sentido norte-sur, en igual sentido de circulación detrás de ella circulaba en su automóvil, Enrique Dávila Putelli en un Fiat Cronos Drive.

En esa circunstancia, Putelli intenta pasar a la motorista por su izquierda. Al llegar a calle San Martin, la misma gira intempestivamente hacia el este, el vehículo de mayor porte impacta con el lateral derecho a la moto (en su acelerador) produciendo la caída de la mujer, en consecuencia, el impacto de su cabeza en el asfalto le provoca una muerte inmediata.

En cuanto a la posición final de los rodados, la motocicleta quedó al costado derecho de la fallecida en el medio de la intersección y el automóvil se observa unos 30 metros adelante con dirección sur este en el carril contrario.

En el lugar se hizo presente personal del Departamento de Policía Científica, la Brigada Policial de Delitos Especiales.

Se extendió orden de levantamiento del cadáver a los fines de ser trasladado a la Morgue Judicial para practicar la autopsia correspondiente con notificación de ello a la Oficial Judicial Penal a los fines correspondientes.





La causa fue caratulada como “Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Intervienen los fiscales Iván Grassi y Gímena Cornejo. El operativo fue ejecutado por el Comisario Maximiliano Molina, Oficial Inspector Priscila Vega, Cabo 1° German Godoy y Cabo Alexia Vázquez.

