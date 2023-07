Ramiro Soler, también conocido como “El Wailer”, es un músico percusionista sanjuanino de 29 años que desde hace tiempo decidió cambiar de paisajes y se instaló a desplegar su arte en la provincia de Córdoba. De visita casi esporádica, Soler se encuentra en San Juan para visitar a sus afectos, pero también para compartir sus habilidades con los sanjuaninos.

El músico y artista callejero se presenta en plazas y peatonales de todo el país con su PVSet, en el cual combina sonidos y melodías propios de la electrónica, pero utilizando únicamente tubos de PVC, baldes de pintura y latas, entre otros elementos reciclados.

Si bien “El Wailer” mantiene firmes sus actividades como músico sesionista junto a diferentes bandas y artistas de todo el país, actualmente el PVSet es su principal fuente de ingreso y donde pone todas sus energías. De hecho, estuvo el fin de semana pasado en Mendoza, donde participó de la apertura artística de lo que fue el partido de rugby entre Argentina y Nueva Zelanda ante miles de personas.

A su vez, se mostró contento de poder tocar en la peatonal de San Juan, luego de varios intentos fallidos en años anteriores. En ese sentido, expresó: “En muchas ocasiones no pude tocar porque no me daban el permiso, pero ahora lo he conseguido. Me gusta y atrapa el público sanjuanino, porque es un público que me cuesta. Son más tímidos y cuesta lograr que la gente se acerque, lo cual lo tomo como un desafío”.

En cuanto al presente musical de la provincia, Soler dijo que “hay una movida muy interesante, veo grandes artistas y músicos. Creo que deberían darle mayor importancia a lo que se cobra por el arte y unirse para respetar el trabajo de todos”.

Finalmente, “El Wailer” aconsejó a los jóvenes que se interesan en este formato de arte y en el arte callejero en general y aseguró que “no es necesaria una gran inversión, muchos de los elementos son reciclados. Solo es cuestión de dar el primer paso y dedicarle tiempo a tocar”.