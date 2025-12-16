La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por mayoría la condena a Lázaro Báez a cuatro años y medio de prisión por el delito de lavado de activos en la causa conocida como “El Entrevero”, una investigación derivada del expediente “Ruta del dinero”. De esta manera, el máximo tribunal penal del país dejó firme el fallo dictado en octubre del año pasado por el Tribunal Oral Federal N°4.

El caso investigó la compra de una estancia de 150 hectáreas en José Ignacio, Uruguay, por un monto cercano a los 14 millones de dólares, operación que se realizó a través de un entramado de sociedades y testaferros con el objetivo de ocultar al verdadero dueño de los fondos, según determinó la Justicia.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron los recursos presentados tanto por las defensas como por la Unidad de Información Financiera. Entre otros argumentos, descartaron la falta de jurisdicción argentina pese a que las maniobras se concretaron en territorio uruguayo, al considerar que tuvieron impacto directo en el orden económico y financiero del país.

Además, los camaristas desestimaron la existencia de cosa juzgada y la supuesta violación del principio de “ne bis in idem”, al entender que los hechos juzgados en esta causa no se superponen de manera idéntica con los analizados en otros expedientes vinculados a Báez.

La resolución también ratificó las condenas de Daniel Pérez Gadín, Oscar Chueco, Walter Edgardo Carradori, Maximiliano Goff Dávila y Maximiliano Acosta, mientras que absolvió a Osvaldo Guthux al considerar que existía “duda razonable” sobre su participación en las maniobras investigadas.

Por último, Casación avaló la multa equivalente a tres veces el monto del lavado, al sostener que la sanción económica es proporcional y se ajusta a lo establecido por el Código Penal. Ahora, el Tribunal deberá analizar la eventual unificación de penas de “El Entrevero” con las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero”.

En un fallo vinculado, los mismos jueces también habilitaron el avance sobre la ejecución de bienes de los condenados por maniobras de lavado por más de 61 millones de dólares, al rechazar nuevos planteos que buscaban frenar el decomiso de propiedades.