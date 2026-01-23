Receta de mermelada de manzana sin azúcar: el paso a paso

Javi Rosemberg, el creador de contenido argentino conocido por su "pimentero fachero" y su expresión "Suculento", ha compartido una alternativa para las meriendas y desayunos. Tras iniciar una transformación en su dieta durante 2025 para eliminar harinas y azúcares, el cocinero presentó una receta de mermelada de manzana casera que destaca por su sencillez.

Sobre las formas de consumirla, Rosemberg confesó: "Yo lo unto en una galleta de arroz, en una tostada o en un pan francés con manteca". El resultado final es muy versátil, ya que, según sus palabras, "es como un puré de manzana muy rico".

Publicidad

Para su elaboración se requieren tres manzanas, jugo de un limón, agua en cantidad necesaria y endulzante a gusto, sugiriendo como ejemplo tres sobres de stevia en polvo. También se pueden sumar esencia de vainilla, canela o ralladura de limón para aromatizar la preparación. El proceso comienza pelando y rallando la pulpa de la fruta, la cual se lleva a una cacerola junto con el jugo de limón y el endulzante a fuego mínimo para que suelte sus jugos naturales sin quemarse.

La manzana aporta pectina de forma natural, lo que favorece la consistencia del dulce. Durante la cocción, el cocinero advirtió: "En total lo vas a cocinar media hora. Si se va secando le agregas un poco de agua". Es fundamental que la fruta hierva lo suficiente para reducir el líquido hasta quedar muy blanda. Debido a que es una preparación casera sin conservantes, esta mermelada debe guardarse en un recipiente hermético dentro de la heladera por un periodo de tiempo corto.