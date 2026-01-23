Confirmaron que empujaron al niño que murió ahogado en el canal Benavídez

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino registró un giro decisivo este viernes, luego de que se confirmara la participación de otros menores en el hecho. De acuerdo a fuentes judiciales, el adolescente no cayó solo al canal Benavídez, sino que habría sido empujado durante un juego. Ante este nuevo escenario, la causa dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores.

Según información judicial, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores se encontraban jugando al borde del canal y se alentaban entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y manifestaban temor.

Publicidad

En medio de gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente. El testigo indicó además que el menor más chico intentó auxiliarlo, aunque sin éxito. Un adulto afirmó haber observado toda la secuencia.

El pase de la causa al fuero de menores

Con estos elementos, la fiscalía consideró que todas las personas involucradas en el hecho son menores de edad, lo que determina la incompetencia del fuero penal común. Por este motivo, el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia de Menores.

Publicidad

La causa quedó ahora a cargo de la jueza María Julia Camus, quien continuará con la investigación bajo el régimen penal juvenil.

Qué evaluación hace la Justicia

Fuentes judiciales indicaron que, en principio, no se trataría de un hecho intencional, sino de una conducta imprudente en el marco de un juego, lo que podría encuadrarse como un hecho culposo.

Publicidad

Dado que los menores involucrados tienen menos de 16 años, no son penalmente imputables. En caso de corresponder, la Justicia de Menores podrá disponer medidas de carácter tutelar, como seguimiento institucional o pautas de cuidado a cargo de sus familias.

Próximas medidas

En los próximos días se prevé la toma de testimonios mediante Cámara Gesell, un procedimiento destinado a resguardar a los menores involucrados y evitar su revictimización, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrió la tragedia.