Una denuncia por presunto maltrato animal generó fuerte conmoción luego de que organizaciones proteccionistas advirtieran que siete monos permanecen cautivos en el subsuelo de una vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El caso salió a la luz a partir de una presentación realizada por activistas y especialistas en fauna silvestre, quienes sostienen que los animales viven en condiciones inadecuadas, sin luz natural suficiente y en espacios reducidos. Según denunciaron, los primates presentan signos de estrés y alteraciones de conducta compatibles con largos períodos de encierro.

De acuerdo con la información difundida, los monos pertenecerían a distintas especies exóticas y habrían permanecido durante años dentro del inmueble. Las organizaciones pidieron la intervención urgente de autoridades ambientales y judiciales para concretar su rescate y derivación a centros especializados en rehabilitación animal.

Los denunciantes remarcaron además que la tenencia particular de fauna silvestre está regulada por leyes nacionales y provinciales, y que mantener primates en ambientes domésticos puede representar riesgos tanto para los animales como para las personas.

En paralelo, especialistas en bienestar animal explicaron que los monos requieren condiciones específicas de socialización, alimentación y estimulación ambiental imposibles de replicar adecuadamente en un subsuelo o vivienda particular. También alertaron sobre posibles secuelas físicas y psicológicas derivadas del aislamiento prolongado.

Las organizaciones proteccionistas solicitaron que los animales sean trasladados a un santuario o reserva habilitada donde puedan recibir atención veterinaria y vivir en un entorno adaptado a sus necesidades biológicas. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si habrá allanamientos o medidas judiciales vinculadas al caso.