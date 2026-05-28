El gobierno de Brasil quedó envuelto en una fuerte polémica luego de autorizar el reinicio de exploraciones petroleras en áreas próximas al Amazonas, una decisión que generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y expertos en cambio climático.

La medida fue impulsada tras la aprobación técnica otorgada a Petrobras para avanzar con tareas de exploración en la llamada Cuenca de Foz do Amazonas, una región marítima ubicada frente a la desembocadura del río Amazonas y considerada estratégica por el potencial de reservas de petróleo y gas.

La decisión provocó tensiones incluso dentro del propio oficialismo brasileño. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, históricamente vinculada a la defensa ambiental del Amazonas, expresó reparos sobre el proyecto y reclamó mayores garantías de protección ecológica antes de habilitar actividades extractivas en la zona.

Ambientalistas advierten que una eventual explotación petrolera podría afectar ecosistemas marinos extremadamente sensibles y generar riesgos de contaminación en una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. También sostienen que la iniciativa contradice los compromisos internacionales asumidos por Brasil en materia de reducción de emisiones y protección climática.

Desde el gobierno brasileño, en cambio, defienden el proyecto argumentando que la exploración se realizará bajo estrictos controles ambientales y que podría representar una importante fuente de ingresos y desarrollo económico para el norte del país. Lula aseguró en varias oportunidades que Brasil necesita aprovechar sus recursos naturales mientras avanza paralelamente en la transición energética.

El debate toma especial relevancia internacional porque Brasil será sede de la próxima cumbre climática COP30, prevista para realizarse en la ciudad amazónica de Belém en 2026, donde el cuidado del Amazonas ocupará un lugar central en la agenda global.