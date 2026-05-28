FC Barcelona avanzó fuerte en el mercado de pases europeo y presentó una oferta cercana a los 70 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez, una de las grandes figuras del Atlético de Madrid. Sin embargo, la respuesta del club madrileño fue contundente: el delantero argentino no está en venta.

La información fue revelada por medios españoles y replicada por MDZ, que detalló que la dirigencia culé buscó aprovechar la necesidad del Atlético de equilibrar sus cuentas para intentar negociar por el campeón del mundo.

Pese al interés concreto del conjunto catalán, desde el club dirigido por Diego Simeone dejaron en claro que consideran a Julián una pieza fundamental para el futuro deportivo de la institución y que solo analizarían una salida mediante el pago de la cláusula de rescisión.

El atacante surgido de River Plate llegó al Atlético tras su exitoso paso por Manchester City y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del plantel rojiblanco. Su rendimiento en la temporada despertó el interés de varios gigantes europeos.

En Barcelona, en tanto, la dirigencia encabezada por Joan Laporta busca reforzar el ataque con una figura de jerarquía internacional que pueda liderar el recambio ofensivo en los próximos años. La versatilidad, juventud y experiencia de Julián en la elite europea lo posicionan como uno de los grandes objetivos del club catalán.

Por ahora, todo indica que el delantero argentino continuará en Madrid, aunque el interés del Barcelona podría reactivarse en próximas ventanas de transferencias si el club mejora su situación económica y decide avanzar con una propuesta aún más alta.