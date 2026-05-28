El mundo de la televisión argentina sigue sumando movimientos y en las últimas horas surgió una versión que podría generar cambios importantes en la pantalla de América TV. Según revelaron en Intrusos, Nancy Pazos estaría negociando su desembarco en el canal.

La información fue dada a conocer por los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes aseguraron que la comunicadora estuvo reunida en las oficinas de la señal. “Nancy Pazos estuvo hasta hace un rato en las oficinas de América”, comentó Pallares durante el ciclo televisivo.

Por su parte, Lussich agregó que la periodista “está teniendo conversaciones para sumarse a un programa del canal”, aunque aclaró que todavía no está definido cuál sería el proyecto específico en el que participaría.

La posible llegada de Pazos se da en medio de una etapa de reestructuración y cambios en la pantalla de América. En los últimos días también trascendieron modificaciones internas tras la salida de Darío Turovelzky, quien se desempeñaba como CEO del canal.

Además, el rumor aparece en la previa del estreno de un nuevo programa vespertino que será conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. También se mencionó una posible vuelta de Nancy Pazos a LAM, ciclo encabezado por Ángel de Brito, quien ya había manifestado públicamente su deseo de volver a compartir panel con ella.

Hasta el momento, Nancy Pazos no realizó declaraciones públicas sobre las negociaciones ni confirmó oficialmente su incorporación a la señal.