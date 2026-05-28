La NASA avanza con el desarrollo de su programa Artemis y confirmó que en los próximos meses anunciará oficialmente quiénes serán los astronautas seleccionados para integrar la misión Artemis III. La expectativa es enorme porque se trata de una de las misiones más importantes del nuevo plan estadounidense de exploración lunar.

Según trascendió en medios especializados y coberturas de TN Tecno, la agencia espacial mantiene previsto comunicar la tripulación una vez finalizadas varias etapas técnicas y operativas posteriores al éxito de Artemis II, misión que despegó en abril de 2026 y llevó astronautas nuevamente a las cercanías de la Luna después de más de medio siglo.

La misión Artemis III tiene como objetivo realizar pruebas de acoplamiento y tecnologías clave para futuras expediciones lunares. Aunque inicialmente estaba previsto que concretara el regreso de astronautas a la superficie lunar, la NASA modificó el plan debido a retrasos técnicos y ahora el primer alunizaje tripulado del programa fue trasladado tentativamente a Artemis IV, prevista para 2028.

El proyecto forma parte de la estrategia espacial impulsada por Estados Unidos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar posteriormente hacia misiones a Marte. En las últimas semanas, la NASA también anunció nuevas etapas del programa Moon Base, con misiones robóticas y pruebas tecnológicas que comenzarán antes de fin de año.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos para Artemis III figuran astronautas con experiencia reciente en Artemis II y miembros del cuerpo activo de la NASA especializados en vuelos de larga duración y caminatas espaciales. Sin embargo, la agencia todavía mantiene reserva sobre la composición definitiva de la misión.

El programa Artemis busca convertirse en el gran regreso de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada desde las históricas misiones Apolo y apunta además a instalar infraestructura permanente en la Luna durante la próxima década.