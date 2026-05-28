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El mensaje de Juan Martín Del Potro después del robo en su casa en Tandil
POR REDACCIÓN
Juan Martín del Potro reapareció públicamente luego del robo que sufrió en su casa de Tandil y compartió un mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras el hecho delictivo que generó preocupación entre sus seguidores.
A través de sus redes sociales, el exnúmero 3 del mundo expresó: “Gracias a todos por los mensajes y la preocupación”. Además, buscó transmitir tranquilidad y aclaró que tanto él como su familia se encuentran bien después del episodio.
El robo ocurrió en una propiedad ubicada en la ciudad bonaerense de Tandil. Según trascendió, delincuentes ingresaron a la vivienda mientras no había personas en el lugar y sustrajeron distintos objetos de valor. La investigación quedó en manos de la policía local y la Justicia bonaerense.
De acuerdo con medios locales, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de moradores para ingresar a la casa sin ejercer violencia visible sobre los accesos principales. Los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para intentar identificar a los responsables.
La noticia tuvo gran repercusión en el ambiente deportivo argentino debido a la enorme popularidad de Del Potro, campeón del US Open 2009 y una de las figuras más importantes en la historia del tenis nacional. En redes sociales, cientos de fanáticos y colegas le enviaron mensajes de apoyo tras conocerse el episodio.
En los últimos meses, Del Potro volvió a tener mayor presencia pública vinculada a eventos deportivos y exhibiciones, mientras continúa alejado de la competencia profesional debido a los problemas físicos que marcaron la etapa final de su carrera.