Juan Martín del Potro reapareció públicamente luego del robo que sufrió en su casa de Tandil y compartió un mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras el hecho delictivo que generó preocupación entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, el exnúmero 3 del mundo expresó: “Gracias a todos por los mensajes y la preocupación”. Además, buscó transmitir tranquilidad y aclaró que tanto él como su familia se encuentran bien después del episodio.

Juan Martín Del Potro habló sobre el robo que sufrió en su casa de Tandil. (Foto: @delpotrojuan)

El robo ocurrió en una propiedad ubicada en la ciudad bonaerense de Tandil. Según trascendió, delincuentes ingresaron a la vivienda mientras no había personas en el lugar y sustrajeron distintos objetos de valor. La investigación quedó en manos de la policía local y la Justicia bonaerense.

De acuerdo con medios locales, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de moradores para ingresar a la casa sin ejercer violencia visible sobre los accesos principales. Los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para intentar identificar a los responsables.

La noticia tuvo gran repercusión en el ambiente deportivo argentino debido a la enorme popularidad de Del Potro, campeón del US Open 2009 y una de las figuras más importantes en la historia del tenis nacional. En redes sociales, cientos de fanáticos y colegas le enviaron mensajes de apoyo tras conocerse el episodio.

En los últimos meses, Del Potro volvió a tener mayor presencia pública vinculada a eventos deportivos y exhibiciones, mientras continúa alejado de la competencia profesional debido a los problemas físicos que marcaron la etapa final de su carrera.