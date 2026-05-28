El golazo convertido por Emiliano Buendía en la final de la UEFA Europa League 2025-26 fue elegido oficialmente como el mejor tanto de toda la competencia europea, coronando una temporada inolvidable para el futbolista argentino.

El mediocampista de Aston Villa marcó en la victoria ante SC Freiburg con un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo y desató la ovación de los hinchas en la final disputada en Estambul.

La UEFA destacó la calidad técnica de la definición y el contexto del partido para otorgarle el reconocimiento. Buendía, además, fue elegido como el mejor jugador de la final tras aportar gol y asistencia en la consagración del equipo inglés.

El presente del exjugador de Getafe CF y Norwich City alimenta además la ilusión de meterse definitivamente en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

En declaraciones recientes, el propio Buendía reconoció que sueña con integrar la lista mundialista y aseguró que atraviesa “el mejor momento” de su carrera futbolística.

La temporada europea del argentino fue sobresaliente: sumó goles, asistencias y actuaciones decisivas en el camino del Aston Villa hacia su primer título continental en más de cuatro décadas.