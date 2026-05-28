Una impactante historia de supervivencia conmocionó a Brasil luego de que tres pescadores rescataran a una joven que pasó tres días a la deriva en el mar, aferrada a una tabla y luchando por mantenerse con vida.

El dramático episodio ocurrió frente a las costas del estado brasileño de Maranhão. Según relataron los rescatistas, divisaron a la mujer en medio del océano mientras realizaban tareas de pesca y se acercaron rápidamente al notar que hacía señales desesperadas pidiendo ayuda.

La joven, identificada como Ana Clara dos Santos, de 19 años, había desaparecido después de caer al agua durante un paseo en embarcación. Las corrientes marinas la arrastraron varios kilómetros mar adentro y permaneció flotando durante aproximadamente 72 horas antes de ser encontrada.

En videos difundidos por medios locales puede verse el momento exacto en el que los pescadores logran subirla al bote. La joven aparece visiblemente debilitada, deshidratada y con dificultades para hablar debido al agotamiento extremo.

Tras el rescate, fue trasladada a un centro de salud donde recibió asistencia médica y quedó fuera de peligro. Los profesionales confirmaron que presentaba cuadros severos de deshidratación y exposición prolongada al sol, aunque sin lesiones de gravedad.

La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios calificaron el episodio como un “milagro”. Las autoridades marítimas brasileñas destacaron además la rápida reacción de los pescadores, a quienes consideraron claves para salvarle la vida a la joven.