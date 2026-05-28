Boca Juniors dio a conocer este martes la lista de futbolistas convocados para afrontar uno de los partidos más importantes del semestre: el duelo ante Universidad Católica por la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda no tiene margen de error y buscará sellar su clasificación a los octavos de final en La Bombonera, en un contexto de presión deportiva tras una fase de grupos muy pareja.

Entre las principales novedades de la nómina aparece la inclusión del juvenil Matías Satas, defensor de apenas 18 años que fue promovido ante las bajas en defensa y que vuelve a ser considerado por el cuerpo técnico para un encuentro trascendental.

Por el contrario, una de las ausencias destacadas es la de Edinson Cavani, quien continúa afectado por molestias físicas y no logró recuperarse a tiempo para el compromiso copero. El delantero uruguayo había encendido las alarmas días atrás al abandonar una práctica por una nueva dolencia muscular.

La clasificación en el Grupo D llega completamente abierta. Según la tabla actual, Universidad Católica lidera con 6 puntos, seguido por Boca y Cruzeiro, también con 6 unidades, aunque separados por diferencia de gol. Por eso, el partido en La Bombonera será determinante para definir el futuro del conjunto xeneize en el certamen continental.

Desde la llegada definitiva de Úbeda como entrenador principal, Boca apostó por una fuerte renovación con presencia de juveniles y cambios en la estructura futbolística. El DT mantiene la confianza de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y afronta uno de sus mayores desafíos desde que asumió el cargo.