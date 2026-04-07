Con el cambio de estación y la llegada de las bajas temperaturas, comienzan a circular con mayor intensidad los virus respiratorios. Así lo explicó la infectóloga Daiana Escudero, quien advirtió sobre la importancia de reforzar medidas de prevención.

“En esta época del frío es donde empiezan a circular los virus respiratorios”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según detalló, el contagio se produce principalmente por dos vías: “Por un lado es vía aérea, cuando una persona enferma tose o estornuda y elimina gotitas que podemos inhalar. Y por otro lado por contacto, cuando tocamos superficies contaminadas y luego nos llevamos las manos a la cara”.

Qué virus circulan en esta época

Durante los meses fríos, los virus más comunes son:

Rinovirus

Virus sincicial respiratorio

Influenza y parainfluenza

Covid-19

Sin embargo, Escudero aclaró que actualmente la situación está dentro de lo esperado: “No hay brotes ni picos inusuales, son los casos típicos para esta época del año”.

Claves para prevenir los contagios

Desde el área de Salud insisten en medidas simples pero fundamentales:

Ventilar los ambientes, incluso con frío

Mantener la higiene de manos con agua y jabón o alcohol

Usar barbijo si hay síntomas

Evitar lugares concurridos estando enfermo

“Nos enfermamos porque estamos más tiempo en espacios cerrados y ventilamos poco”, remarcó.

Uno de los puntos más importantes que destacó la especialista es evitar el uso de medicamentos sin indicación médica. “No automedicarse, porque muchas de estas enfermedades son virales y la gente suele tomar antibióticos sin necesidad”, advirtió.

Vacunas: una herramienta clave

Finalmente, la infectóloga subrayó la importancia de mantener el calendario de vacunación al día.

Entre las principales vacunas recomendadas se encuentran:

Antigripal

Antineumocócica

Refuerzos contra Covid