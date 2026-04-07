El dirigente peronista Mauricio Ibarra no dudó en ponderar que Cristian Andino es “un dirigente que transformó San Martín” en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, esto a pesar de no querer ponerlo en “la palestra” de candidatos. Además, señaló que como oposición al gobierno que encabeza Javier Milei, fue crítico al señalar que “cómo se lo ayuda si no escucha”.

En ese marco, Ibarra planteó una mirada estratégica hacia el interior del Partido Justicialista y advirtió sobre los riesgos de apresurar definiciones electorales. “Poner un candidato hoy en la palestra es un error estratégico y en vez de ayudarlo se lo lastima”. Pero si definió que “Andino es un enorme dirigente y lo es porque hizo que San Martín, que pasara de una foto en blanco y negro, a colores”, sostuvo.

“Gobernar no es lo mismo que ganar elecciones. Yo he visto a muchos ganar elecciones o tener buenos resultados electorales y ser pésimos gobernantes. Yo prefiero a los que gobiernan bien”, remarcó el dirigente, en una definición que apunta a priorizar perfiles con experiencia ejecutiva de cara al futuro del peronismo sanjuanino.

En ese sentido, Ibarra trazó un paralelismo con el actual gobernador Marcelo Orrego, al destacar su paso por la intendencia de Santa Lucía. “Orrego cambió el blanco y negro de Santa Lucía a color, lo hizo muy bien en sus gestiones y la transformó y eso naturalmente lo catapultó. Es el camino y la verdad que es el camino que te puede llevar a la pelea”, afirmó.

Milei no se deja ayudar

Más allá del análisis interno del PJ, el dirigente también apuntó contra la dinámica política a nivel nacional y cuestionó la falta de diálogo del presidente Javier Milei. “¿Cómo se lo ayuda a Milei si no escucha? No hay manera de decir algo que recepcione”, lanzó, en una crítica directa a la relación del oficialismo con la oposición.

Ibarra describió además un clima de tensión en el Congreso, donde, según su visión, predomina la confrontación por sobre el debate de ideas. “En el Congreso hay gritos y no hay ideas, que es justamente a lo que tenemos que llegar”, señaló, al tiempo que llamó a construir consensos que permitan avanzar en políticas de Estado.

Madurez política de San Juan

Mauricio Ibarra buscó contrastar con la postura nacional con lo que ocurre en la provincia. En esa línea, puso como ejemplo el funcionamiento político en San Juan, al considerar que existe una mayor madurez en el vínculo entre oficialismo y oposición. “Nosotros tenemos que ir a un modelo de provincia como la que se está dando, con certidumbre a la población y a la minería. Acá ocurren cosas que son adultas y que cambian todo”, afirmó.

Finalmente, destacó el rol de la oposición local al sostener que no se limita a una lógica de confrontación automática. “Hay una maduración política y no porque perdiste el Gobierno empezás a votar en contra, y eso es un mérito de la oposición”, concluyó.

Las definiciones de Ibarra dejan al descubierto dos ejes que comienzan a ordenar la discusión política: por un lado, la construcción de liderazgos dentro del peronismo con perfiles de gestión; y por otro, una crítica al escenario nacional, donde la falta de diálogo aparece como un límite para la articulación política. En ese cruce, la figura de Andino empieza a ganar volumen, aunque todavía lejos de una candidatura formal.

Textuales

Mauricio Ibarra / Dirigente peronista