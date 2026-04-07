La Secretaría de Cultura de San Juan avanza en una nueva edición del programa de Mecenazgo Cultural 2026, que este año se proyecta con un fuerte incremento presupuestario y una amplia participación de artistas locales. La iniciativa, que articula el financiamiento entre el sector público y privado, ya cuenta con más de 50 proyectos en marcha.

Más financiamiento y crecimiento sostenido

En relación al Mecenazgo Cultural, Vilches explicó que el programa continúa consolidándose gracias al respaldo del Ejecutivo provincial. “Estamos trabajando arduamente con la ley de mecenazgo, donde tenemos más de 50 proyectos en desarrollo”, señaló.

Uno de los datos más relevantes para este año es el incremento del presupuesto. En 2025, la inversión destinada al programa fue de $350 millones, mientras que para 2026 se prevé un aumento del 30%, lo que representa $105 millones adicionales. De este modo, el fondo total alcanzará los $455 millones, marcando un crecimiento significativo en la política cultural de la provincia.

Cómo funciona el programa

El régimen de mecenazgo es una herramienta que permite vincular al sector privado con el desarrollo cultural. A través de este sistema, empresas o contribuyentes pueden destinar parte de sus impuestos al financiamiento de proyectos artísticos previamente aprobados.

Las propuestas abarcan múltiples disciplinas, como música, teatro, literatura, artes visuales y producciones audiovisuales, entre otras. Según indicó Vilches, muchos de los proyectos seleccionados ya se encuentran en ejecución y continuarán desarrollándose a lo largo del año.

“Los artistas han presentado muchos proyectos que, con la financiación obtenida, se están ejecutando en estos meses y a lo largo de todo el año”, afirmó.

Próximas convocatorias

Actualmente, el equipo técnico trabaja sobre los proyectos ya presentados, mientras se prepara una nueva convocatoria que será anunciada en las próximas semanas. La expectativa es ampliar aún más la participación y continuar fortaleciendo el ecosistema cultural local.

Con un presupuesto en alza y una creciente cantidad de iniciativas, el Mecenazgo Cultural 2026 se posiciona como una de las principales herramientas para impulsar la producción artística en San Juan, consolidando un modelo de gestión que combina inversión, creatividad y desarrollo cultural.