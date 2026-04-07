Dos sujetos escaparon y dejaron una motocicleta cargada con herramientas y armas blancas en la vía pública, tras advertir la presencia policial en Caucete. El hecho fue detectado durante un patrullaje preventivo y derivó en el secuestro del rodado y varios elementos cuya procedencia es investigada.

El episodio ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 37ª, al mando del comisario Esteban Echavarría, realizaban recorridas de prevención por calle Paula Albarracín de Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, al llegar a la intersección con Ignacio de la Roza, los uniformados observaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta 110cc de color rojo.

Los sujetos, uno vestido con remera roja (quien conducía) y otro con remera clara (acompañante), se desplazaron sin casco protector, sin chalecos refractarios, sin luces reglamentarias y a gran velocidad, lo que motivó el intento de entrevista por parte del personal policial.

Al advertir la maniobra de los efectivos, los individuos detuvieron la marcha en la esquina noreste de Paula Albarracín e Ignacio de la Roza, descendieron del rodado y emprendieron la huida a pie por calle Paula Albarracín en dirección a Mariano Moreno, dejando abandonada la motocicleta en el lugar.

De inmediato, los uniformados verificaron la situación del rodado mediante el sistema Sifcop. Desde donde se informó que la motocicleta, una Zanella ZB 110cc color roja, dominio 719 IQV, presentaba prohibición de circulación y estaba registrada a nombre de un propietario domiciliado en el barrio Los Médanos, en Rawson.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos advirtieron que el asiento se encontraba completamente descolocado. En el interior de la cajuela hallaron diversos elementos: una bomba de agua marca Pacific de 0.75 HP, cuatro puntas de hierro, una cadena con candado, una cadena de motocicleta con mango de hierro cromado, dos cuchillos tipo “punta” con mango de tela y madera, un cuchillo de cocina marca Tramontina, dos tijeras de podar, una tenaza y tres llaves para tuercas.

Se ordenó el inicio de actuaciones preliminares para establecer la procedencia de los elementos secuestrados y comenzaron las actuaciones preliminares con intervención de la jefatura de la dependencia, mientras avanzan las tareas investigativas para identificar a los sujetos que abandonaron el rodado y determinar si los objetos hallados están vinculados a hechos delictivos recientes.