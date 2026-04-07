El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026, en el cual se destaca un marcado descenso de la temperatura durante las horas nocturnas y la madrugada, junto con cielos mayormente despejados y nulas probabilidades de precipitación.

Para la jornada del martes 7, se espera una mañana con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 13 °C, mientras que por la tarde el cielo estará despejado y el termómetro ascenderá hasta los 23 °C. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables con cielo despejado y una temperatura de 18 °C. La probabilidad de lluvias será de 0 % en todos los tramos del día. El viento soplará con intensidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante norte durante la mañana, nordeste por la tarde y sudeste hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

El miércoles 8 presentará un escenario similar aunque con una amplitud térmica más pronunciada. La madrugada comenzará con cielo despejado y una temperatura de 11 °C, lo que representa el punto más frío del período. Por la mañana, el cielo se mantendrá despejado con 15 °C, mientras que por la tarde estará algo nublado y se alcanzarán los 24 °C. La noche cerrará con condiciones parcialmente nubladas y 20 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0 % durante todo el día. El viento será algo más intenso que el martes, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, predominando del sector sur durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que por la tarde virará al sudeste. Al igual que en la jornada anterior, no se registrarán ráfagas destacadas.