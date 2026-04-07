"Viva Feria" vuelve a Rawson con más de 150 emprendedores y shows en vivo

Este domingo 12 de abril, el departamento de Rawson será escenario de una nueva propuesta cultural y comercial con la realización de la segunda edición de Viva Feria – Espacio de Emprendedores, un evento que reunirá a más de 150 emprendedores y artesanos en una jornada pensada para toda la familia.

La actividad se desarrollará de 17 a 23 horas en el Complejo El Prado, ubicado en Calle 5, antes de Ramón Franco. La entrada general tendrá un valor de $1.000.

Propuestas para toda la familia

La feria contará con una amplia variedad de espacios temáticos, entre ellos sector matero, patio gastronómico, foodtrucks, patio cervecero y un área especialmente destinada a las infancias. Además, se realizarán sorteos durante toda la jornada.

En paralelo, el público podrá recorrer los distintos stands de emprendedores locales, con productos que van desde artesanías hasta propuestas gastronómicas, consolidando un espacio de promoción del consumo local.

Música, danza y cultura

Uno de los principales atractivos será la programación artística, que incluirá shows en vivo en dos escenarios alternados. Participarán academias folclóricas como Academia Almas Folclóricas, Academia Santiago Ayala y Academia Renacimiento Gaucho.

La grilla también sumará el recital de Tomy Puebla y la presentación estelar de Leo Jorquera, quienes aportarán música en vivo a lo largo de la jornada.

Espacio para artistas locales

Como propuesta cultural destacada, habrá muestras de escritores sanjuaninos —con fuerte presencia de autores del interior— donde se podrán encontrar libros de relatos y poesías inspiradas en la identidad rural y las tradiciones locales.

También se exhibirán obras de pintores de la provincia, ampliando la propuesta artística y generando un punto de encuentro entre creadores y público.

Con entrada accesible y una oferta variada, Viva Feria se posiciona como un evento que combina cultura, entretenimiento y apoyo a la economía local en un solo espacio.