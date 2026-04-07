El segundo partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina fue plenamente signado por la hegemonía del equipo de UPCN Vóley que le ganó por 3 a 0 a Ciudad Vóley de Buenos Aires.

Después de haberse quedado con la primera final que el tándem sanjuanino venció de visitante a Ciudad Vóley por 3-2, ya venía con ventaja en la serie. Pero en esta oportunidad, UPCN fue ampliamente superior.

Aunque se esperaba cierta paridad en el segundo parcial, lo cierto que el equipo gremial terminó con 25 a 19, 25 a 21 y 25 a 21) en menos de dos horas.

UPCN no tuvo baches tanto en defensa como en ataque y hasta en el armado de juego. El primer set, fue logrado por UPCN aprovechando los errores del local, el estadounidense Rattray en dos veces. Bozicovich, armador visitante, de zaguero saltó en la red (un jugador que arranca detrás de la línea de los 3 metros no puede hacerlo) para el 10-10. Luego, los sanjuaninos tomaron la delantera con el parcial 18 a 14. Desde ese momento, el gremio tuvo todo el camino allanado para la victoria en los siguientes sets.

De esta manera, el grupo mostró un rendimiento sólido tanto en lo colectivo como en lo individual. Con un juego consistente en ataque, presión desde el saque y firmeza en el bloqueo, UPCN controló el desarrollo del partido y se quedó con una contundente victoria en condición de visitante.

El máximo anotador del encuentro fue el punta Leon Meier, quien aportó 14 puntos en otra actuación destacada. Con este resultado, UPCN quedó a un triunfo del título número 10 de LVA y buscará cerrar la serie en San Juan.

Tras este 2-0, el próximo sábado 11, la serie seguirá en casa y si no se da para UPCN, el cuarto duelo será el lunes 13 de abril, también en San Juan. Si llegan al quinto y definitivo, se disputará el sábado 18 en Buenos Aires. Todos los encuentros son a las 20 hs. y pueden verse por Fox Sports y el canal de YoutTube de la Aclav.

Síntesis

Los equipos de la segunda final

Ciudad de Buenos Aires: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Juan Manuel Mangini, Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius Da Silva, Nicolás Uriarte.

UPCN San Juan: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

Arbitros: Karina René y Ricardo Cabrera. Cancha: Ciudad. Parciales: 25-19, 25-21 y 25-21.