Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas en San Juan, renovar el ropero se volvió una necesidad para muchos. Este año, además, el cambio de temporada llegó con incrementos: desde la Cámara de Comerciantes Unidos advirtieron que la nueva colección otoño-invierno registra subas de hasta un 20% respecto a la temporada anterior.

En ese contexto, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento en cuatro comercios locales para conocer cuánto cuesta armar un outfit completo para el frío. El informe indica que el costo para vestirse en invierno parte desde los $120.000. Para ello, este medio visitó el Mercado Persa, Castellana, Ansilta y Niko Calzados. El informe incluye calzado, calza térmica, pantalón, remera, buzo y campera, con precios que varían según el segmento.

Las camperas de abrigos son lo más vendido. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el Mercado Persa ofrece opciones accesibles. Según indicó Noelia Reinoso, del local 28, los pantalones de algodón se consiguen entre $23.000 y $25.000, mientras que las calzas parten de los $13.000. Los buzos arrancan en $30.000 y las camperas del algodón van desde los $25.000 hasta los $42.000, dependiendo de la calidad. Con un calzado básico, el conjunto completo ronda entre los $120.000.

Las alternativas más baratas para el invierno se encuentran en el Mercado Persa. (Foto: DIARIO HUARPE)

En un nivel intermedio, comercios como Castellanas presentan una mayor variedad de precios diferenciados entre damas y caballeros. Para mujeres, las camperas arrancan en $30.000 y llegan hasta $79.000, los buzos desde $20.000, los pullovers desde $25.000 y los joggings desde $30.000.

(Foto: DIARIO HUARPE)

En hombres, las camperas comienzan en $50.000, los buzos desde $30.000 y los pantalones deportivos en torno a los $30.000. A esto se suman remeras térmicas desde $10.000 y calzas térmicas por $15.000. El calzado, en tanto, varía entre $30.000 y $65.000. En este segmento, el costo total del outfit se ubica entre los $180.000 y $250.000.

Vestirse para el frío implica hoy una inversión importante para los sanjuaninos. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el extremo superior, marcas como Ansilta ofrecen indumentaria técnica con precios más elevados, sin distinción entre hombre y mujer. Las camperas de polar comienzan en $143.000 y pueden alcanzar los $163.000, mientras que las camperas de pluma ascienden a $431.000 y los modelos impermeables superan los $700.000. Los pantalones técnicos arrancan en $181.000 y las remeras térmicas desde $78.000. En estos casos, el outfit completo, con calzado incluido, puede superar ampliamente los $700.000.

(Foto: DIARIO HUARPE)

En cuanto al calzado, desde Niko Calzado detallaron que las zapatillas parten de $30.000 tanto para dama como para caballero, mientras que las botas femeninas comienzan en $45.000 y los borcegos, tanto urbanos como formales, superan los $65.000.

La gente ya consulta para cambiar el calzado. (Foto: DIARIO HUARPE)

A partir de estos valores, el costo promedio para armar un outfit completo de invierno en San Juan se ubica en torno a los $300.000, tomando como referencia opciones intermedias.

Las botas son las más elegidas para las mujeres.(Foto: DIARIO HUARPE)

Así, vestirse para el frío en San Juan dejó de ser un gasto menor y pasó a convertirse en una decisión que obliga a comparar, priorizar y ajustar el bolsillo. Con subas que alcanzan el 20% y una brecha cada vez más marcada entre lo básico y lo técnico, el armado de un outfit de invierno refleja no solo el cambio de temporada, sino también el impacto directo de la economía en la vida cotidiana.