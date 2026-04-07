En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV (señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube), el diabetólogo Jorge Castro abordó una problemática que afecta a miles de mujeres cada año: la diabetes gestacional. Se trata de una condición que aparece durante el embarazo y que, si bien es frecuente, puede ser controlada con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

Desde el inicio de la entrevista, el especialista fue claro: “La diabetes gestacional es un cuadro de hiperglucemia que se produce en las mujeres gestantes”. Y remarcó un dato importante para derribar mitos: puede presentarse incluso en mujeres previamente sanas. “No son pacientes que tengan diabetes previa, sino que su diabetes se produce durante el embarazo”, explicó.

Actualmente, esta condición afecta aproximadamente al 10% de las embarazadas. Sin embargo, el número no necesariamente refleja un aumento real de casos, sino una mejor detección. “Hoy en día se hacen más controles, hay más chequeos y se detectan mucho más”, señaló Castro.

Prevención antes del embarazo

Más allá del embarazo, el especialista hizo hincapié en la prevención. Mantener un peso saludable, una alimentación equilibrada y realizar controles médicos periódicos son claves para llegar en buenas condiciones a la gestación.

“El tema del sobrepeso es un factor de riesgo muy importante”, señaló Castro. Además, recomendó la planificación del embarazo con controles previos para descartar una diabetes preexistente o resistencia a la insulina.

La diabetes gestacional, lejos de ser una sentencia, es una condición controlable. La información, los controles y el acompañamiento médico son las herramientas fundamentales para garantizar un embarazo saludable y proteger la vida del bebé desde el inicio.

Detección temprana y controles clave

Uno de los puntos más relevantes es el diagnóstico. Hoy, los controles son universales y forman parte de la rutina del embarazo. “A todas las mujeres embarazadas se les hace su screening”, indicó el médico. Este proceso incluye análisis de laboratorio y, especialmente, una prueba de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28.

El objetivo es claro: detectar la enfermedad a tiempo para evitar complicaciones. Aunque existen factores de riesgo —como la edad mayor a 35 años, el sobrepeso o antecedentes de embarazos con bebés de más de 4 kilos—, el control se realiza en todas las mujeres, tengan o no esos antecedentes.

En este sentido, Castro destacó la importancia del trabajo interdisciplinario: ginecólogos, diabetólogos y nutricionistas actúan en conjunto para acompañar a la paciente durante todo el proceso.

Alimentación, tratamiento y cuidado del bebé

Una vez detectada la diabetes gestacional, el tratamiento apunta a proteger tanto a la madre como al bebé. “La alimentación es fundamental”, subrayó el especialista. De hecho, aseguró que “el 90% de la diabetes gestacional la podemos tratar sin medicación”, solo con hábitos saludables y actividad física adecuada.

Cuando esto no es suficiente, el tratamiento indicado es la insulina, siempre bajo supervisión médica y con opciones específicas seguras para el embarazo.

Un aspecto clave que explicó el médico es el rol de la placenta. “Hoy en día es la principal causa de la diabetes gestacional”, afirmó. Esto también explica por qué, en muchos casos, la condición desaparece tras el parto: “Hay un alto porcentaje de pacientes que vuelven a su control glucémico normal”.

Sin embargo, el seguimiento no termina ahí. Después del nacimiento, se realizan controles para detectar si la madre desarrolló diabetes tipo 2. “Hay mujeres que de su diabetes gestacional pasan a ser diabéticas tipo 2”, advirtió.