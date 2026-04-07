En la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados, el oficialismo nacional afina el “poroteo” y se muestra confiado en alcanzar los votos necesarios para aprobar la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Según estimaciones que manejan los jefes del bloque libertario, el número oscila entre los 130 y 134 votos propios y aliados, con margen para ampliarse en el recinto.

La estrategia del Gobierno es clara: avanzar sin aceptar modificaciones sobre el texto que ya cuenta con media sanción del Senado. En ese esquema, la prioridad es sostener la cohesión del bloque de La Libertad Avanza, que aporta 95 diputados, y consolidar el respaldo de sus socios habituales, entre ellos el PRO, el MID, la UCR y fuerzas provinciales, que sumarían entre 20 y 25 voluntades.

Pero el dato político más relevante es el apoyo transversal que el oficialismo asegura haber tejido con legisladores de provincias mineras, incluso dentro de bloques opositores. En ese grupo aparecen los nueve diputados de Innovación Federal, además de representantes del espacio Independencia y de Elijo Corrientes, que responden a intereses productivos vinculados a la actividad minera.

El “poroteo” libertario también incluye votos provenientes de Unión por la Patria, un dato que no pasa desapercibido en el tablero político. El Gobierno sostiene que se sumará a esa lista de votantes a favor, diputados de provincias cordilleranas como San Juan y allí anotan que Cristian Andino y Jorge Chica se plegarán a apoyar la norma. Algo similar estiman que ocurrirá con Claudia Palladino.

La lectura en el oficialismo es que el antecedente en la Cámara alta, donde exgobernadores como Sergio Uñac y Lucía Corpacci acompañaron la iniciativa, abre la puerta a replicar ese comportamiento en Diputados. En ese sentido, el peso de las economías regionales y la necesidad de brindar previsibilidad a las inversiones mineras aparecen como factores determinantes.

Con este escenario, el Gobierno apunta a una aprobación sin sobresaltos en la sesión prevista para el miércoles 8 de noviembre. La intención es evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto al Senado y, de ese modo, garantizar una sanción definitiva en tiempo récord.

La aclaratoria de la Ley de Glaciares busca precisar los criterios de delimitación del ambiente glaciar y periglaciar, al tiempo que otorga mayor injerencia a las provincias en la definición de áreas protegidas. Se trata de un punto central en la discusión entre Nación y las jurisdicciones con actividad minera, que reclaman mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.

Así, el oficialismo se encamina a una votación que, más allá del resultado, dejará expuesta una nueva configuración de alianzas en el Congreso, donde los intereses territoriales comienzan a pesar tanto como las identidades partidarias. El desenlace marcará no solo el futuro de la normativa ambiental, sino también el equilibrio político en torno a uno de los debates más sensibles de la agenda nacional.