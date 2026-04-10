La Universidad Nacional de San Juan ha puesto en marcha una nueva etapa de inscripción para su régimen de modalidad especial. Según informó Analía Mereles, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad Nacional de San Juan, el programa está diseñado para acompañar a quienes deben equilibrar su formación académica con el mundo laboral o el cuidado de terceros. “Las inscripciones se abrieron el 16 de marzo y continuarán abiertas hasta el 30 de abril”, precisó la funcionaria en diálogo con Xama Tv.

Este régimen es inclusivo y abarca una amplia gama de situaciones laborales. Mereles destacó que el beneficio alcanza a quienes trabajan en relación de dependencia y a trabajadores independientes o informales. “Comprende también no solo al estudiante que trabaja en relación de dependencia, sino también al estudiante independiente... bajo la forma de la informalidad, tales como los emprendimientos, las pasantías”, detalló la secretaria. Asimismo, se incluyen beneficiarios de becas con contraprestación de servicio y alumnos que participan en órganos de cogobierno universitario.

El foco en las tareas de cuidado

Además de la faceta laboral, el registro pone un fuerte énfasis en el rol de cuidadores que asumen muchos alumnos. El régimen ampara a quienes tengan personas bajo su responsabilidad, ya sean “menores de edad, personas con algún tipo de patología, adultos mayores o personas con discapacidad”. Al respecto, las fuentes indican que en la última inscripción realizada a mediados del año pasado, se registraron alrededor de 240 estudiantes bajo esta modalidad.

Beneficios académicos y de evaluación

Registrarse en este régimen otorga herramientas clave para evitar la deserción escolar. Entre las ventajas se encuentran la tolerancia de 30 minutos de tardanza en exámenes parciales y finales, la posibilidad de acordar un menor porcentaje de asistencia con los docentes y la prioridad en la elección de comisiones horarias.

Sin embargo, Mereles subrayó un punto fundamental: “Para mí el beneficio más importante que tiene este régimen es que los estudiantes gozan de tres instancias de evaluación, que es parcial, recuperatorio y extraordinario”. En caso de no poder asistir a ninguna de estas tres instancias por motivos de trabajo o cuidado, el alumno tiene la posibilidad de acordar con el docente una instancia adicional para garantizar su derecho a ser evaluado.

Cómo y dónde inscribirse

Los interesados tienen tiempo hasta el 30 de abril para completar el trámite. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, el único requisito general es cargar la declaración jurada, aunque cada docente podría solicitar documentación adicional de ser necesario.

Existen tres vías para realizar la registración de manera online: