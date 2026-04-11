Durante el mes de marzo se llevó adelante un nuevo monitoreo anual de la población de guanacos (Lama guanicoe) en el Parque Nacional El Leoncito, una tarea fundamental para conocer el estado de esta especie emblemática de la región.

El estudio permite sostener un seguimiento sistemático de la tendencia poblacional de la subpoblación presente en el área protegida, aportando información clave para la toma de decisiones en materia de conservación.

Trabajo de campo en distintos ambientes

El relevamiento se realizó mediante recorridos por transectas distribuidas dentro del parque, abarcando diversos ambientes característicos del territorio. Durante las tareas, el equipo utilizó herramientas como brújula y telémetro, lo que permitió medir con precisión la distancia a los grupos observados y mejorar la calidad de los datos obtenidos.

Estas metodologías son esenciales para garantizar registros confiables sobre la cantidad y distribución de los animales en el área.

Medidas para reducir impactos

En paralelo, el monitoreo también incluyó la evaluación de la efectividad de las adaptaciones implementadas en los alambrados, con el objetivo de reducir riesgos de impacto sobre la especie. Estas acciones buscan minimizar accidentes y favorecer la circulación segura de los guanacos dentro del ecosistema.

Del operativo participaron agentes del parque, quienes destacaron la importancia de sostener este tipo de estudios para preservar la biodiversidad local y asegurar la conservación a largo plazo del guanaco en la región.

Turismo en alza durante fines de semana largos

En paralelo a las tareas científicas, desde el parque informaron que durante los fines de semana largos del 21 al 24 de marzo y Semana Santa 2026 registraron una importante afluencia de visitantes. En total, más de 1.100 personas eligieron disfrutar del área protegida.

Del total, 505 visitantes fueron provinciales (41,5%), 565 nacionales (41,5%), 75 locales y 53 extranjeros. Además, 117 personas optaron por la experiencia de acampar dentro del parque, consolidando una propuesta turística en contacto directo con la naturaleza.

Visitantes de distintos puntos eligieron recorrer los paisajes del parque, conectar con el entorno y vivir experiencias únicas en uno de los escenarios naturales más representativos de San Juan.