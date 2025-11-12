Tras una denuncia y una investigación que se extendió varias semanas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan concretó un allanamiento en una vivienda del distrito Angualasto, en el departamento Iglesia, donde se logró rescatar cuatro ejemplares de suri cordillerano, una especie autóctona y protegida de la fauna andina.

El procedimiento fue encabezado por personal del área Fauna Norte de la Dirección de Conservación, con apoyo de Gendarmería Nacional, Escuadrón 25 Jáchal – Sección Las Flores. La intervención contó con testigos y la presencia de un familiar del propietario del inmueble.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se originó tras una denuncia que alertó sobre la tenencia ilegal de estas aves. Los agentes reunieron pruebas que confirmaron la presencia de los animales y solicitaron la orden judicial correspondiente al Juzgado de Paz de Iglesia.

Durante la inspección, los efectivos hallaron a los cuatro suris dentro de un gallinero cubierto con tela olímpica, junto con diversos elementos de caza: boleadoras de plomo, madera y cuero, sogas y una trampa de zorro con mandíbula lisa. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Los ejemplares fueron trasladados a una veterinaria para su evaluación sanitaria, y luego serán derivados a un espacio controlado donde especialistas definirán las condiciones de su reintroducción en el hábitat natural.

La Secretaría de Ambiente recordó que la tenencia, captura o comercialización de especies protegidas constituye una infracción a la normativa vigente. Además, instó a la población a denunciar este tipo de situaciones a través del teléfono 4305057 o al WhatsApp 2644305057, o en cualquiera de los Centros Operativos ubicados en áreas protegidas de la provincia.