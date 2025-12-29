Capital Humano lanza un plan piloto para reemplazar planes sociales por capacitación y vouchers

El Gobierno nacional avanzará con una reconversión profunda de su política de asistencia social. El martes 6 de enero iniciará un plan piloto que busca sustituir progresivamente la entrega directa de dinero de los planes sociales por un sistema basado en capacitación laboral y vouchers educativos, con una activa participación de empresas privadas.

El punto de partida será el programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente concentra a más de 900 mil beneficiarios que perciben un monto congelado de $78.000 mensuales. Desde la Casa Rosada se asegura que el esquema actual es transitorio y que la decisión política de migrar hacia un modelo centrado en la empleabilidad ya está tomada.

El nuevo esquema: vouchers, capacitación y el rol del sector privado

El plan piloto comenzará con un grupo reducido de beneficiarios del VAT. En esta primera etapa, continuarán cobrando el haber mientras participan de instancias formativas, aunque en el Gobierno admiten que la transición hacia la total "voucherización" de los planes es inminente. Los cursos, que combinan formación teórica y práctica, incluirán la provisión completa de materiales.

Una de las primeras empresas en sumarse es Sinteplast, que adaptó los contenidos de sus propios centros de capacitación. La firma aportará los insumos como donación al Estado, cuyo costo supera ampliamente el valor de los vouchers. Se proyecta que los egresados puedan luego replicar la experiencia como formadores.

La actividad se desarrollará en el nuevo Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el histórico predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. Este complejo de cuatro hectáreas, que funcionó durante décadas como instituto de minoridad, fue restaurado y puesto en valor por el Ministerio con apoyo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Ambición y desafíos de la reconversión

La ambición oficial es escalar el modelo a municipios y a todo el país. Sin embargo, reconocen un desafío mayor: cerca de la mitad de los beneficiarios del VAT se concentra en el conurbano bonaerense, donde los retos logísticos y sociales son más complejos. No descartan que las empresas participantes puedan incorporar trabajadores formados o replicar el modelo en provincias donde tienen plantas, como San Luis o Córdoba.

Este rediseño se apoya en cambios implementados durante 2024. El entonces programa Potenciar Trabajo (que alcanzaba a casi 1,3 millones de personas) fue dividido en dos: el Volver al Trabajo (bajo órbita laboral) y el Programa de Acompañamiento Social (para mayores de 50 años o madres con cuatro o más hijos). En paralelo, se eliminó la contraprestación obligatoria y se congeló el ingreso de nuevos beneficiarios, una medida que redujo significativamente el rol de intermediación de los movimientos sociales.

Críticas y riesgos

La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) argumentan que el nuevo esquema desalienta el empleo. Dentro del propio Gobierno, algunos asesores del Consejo de Políticas Sociales advierten que la reconversión podría demandar más tiempo del previsto.

El riesgo principal, reconocido en privado por funcionarios, es una elevada tasa de deserción asociada a urgencias económicas y familiares de los beneficiarios. El VAT vence en abril y en la Casa Rosada no contemplan prorrogarlo, lo que acentúa la presión por una transición exitosa.

Más vínculos con el sector privado y unificación de ayudas

En paralelo al plan piloto, Capital Humano amplió su red de convenios con empresas. Se sumaron Cervecería Quilmes (con el programa “De Comerciante a Comerciante” para pequeños negocios), Arcos Dorados y Mercado Libre, para incorporar beneficiarios del VAT a sus esquemas de formación e inclusión laboral.

El rediseño de la política social no se limita a la capacitación. La administración de Javier Milei concentra la inversión social en dos herramientas: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Según cifras oficiales, esta última pasó de cubrir el 54% de la canasta básica alimentaria en 2023 al 94% en la actualidad.

El objetivo de fondo es avanzar hacia una "AUH Familiar" que unifique todas las asignaciones, un cambio que requerirá respaldo legislativo. Para sostener este esquema, el Gobierno apuesta al desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una plataforma que cruzará datos de ANSES, Renaper, ARCA, Salud y Energía para centralizar información, detectar superposiciones y anticipar necesidades. La apuesta es clara: menos intermediación, más datos, y una asistencia social reconfigurada bajo criterios de eficiencia y control.