Barrilete Cósmico se consagró campeón de la Copa Oro de la Liga Senior de Futsal tras vencer por penales 4-1 a San Ricardo, en una final cargada de emoción y nerviosismo. El título se definió en el estadio La Superiora, que lució con un aceptable marco de público.

Las glorias de Barrilete Cósmico gritaron campeón en La Superiora.

El conjunto dirigido por Gustavo Muñoz dominó gran parte del encuentro y llegó a estar 2-0 arriba, mostrando firmeza y manejo del partido. Sin embargo, San Ricardo reaccionó, empujó con carácter y logró igualar el marcador, obligando a resolver el campeonato desde el punto penal.

Juan Pablo Arena mostró su vigencia en el futsal sanjuanino.

En la tanda decisiva, Barrilete Cósmico mostró temple y eficacia, convirtió sus cuatro remates con total precisión y contó con una destacada actuación de su arquero, pieza clave para sellar el 4-1 definitivo que desató el festejo del campeón.

De esta manera, la Liga Senior cerró una temporada vibrante y emocionante hasta el final. En La Superiora, Barrilete Cósmico se quedó con el título mayor, renovando ilusiones de cara a lo que viene.

Cuadro de Honor – Liga Senior de Futsal 2025

Copa Oro

Campeón: Barrilete Cósmico

Subcampeón: San Ricardo

3° puesto: Alianza

4° puesto: La Gloria

Copa Plata

Villa Carolina fue revelación en la Copa Plata al derrotar a Mercedario.

Campeón: Villa Carolina

Subcampeón: Mercedario

3° puesto: Tango F.C

4° puesto: Juventud del Norte