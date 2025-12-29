Huarpe Deportivo > Futsal
Barrilete Cósmico gritó campeón en La Superiora al derrotar a San Ricardo
POR REDACCIÓN
Barrilete Cósmico se consagró campeón de la Copa Oro de la Liga Senior de Futsal tras vencer por penales 4-1 a San Ricardo, en una final cargada de emoción y nerviosismo. El título se definió en el estadio La Superiora, que lució con un aceptable marco de público.
El conjunto dirigido por Gustavo Muñoz dominó gran parte del encuentro y llegó a estar 2-0 arriba, mostrando firmeza y manejo del partido. Sin embargo, San Ricardo reaccionó, empujó con carácter y logró igualar el marcador, obligando a resolver el campeonato desde el punto penal.
En la tanda decisiva, Barrilete Cósmico mostró temple y eficacia, convirtió sus cuatro remates con total precisión y contó con una destacada actuación de su arquero, pieza clave para sellar el 4-1 definitivo que desató el festejo del campeón.
De esta manera, la Liga Senior cerró una temporada vibrante y emocionante hasta el final. En La Superiora, Barrilete Cósmico se quedó con el título mayor, renovando ilusiones de cara a lo que viene.
Cuadro de Honor – Liga Senior de Futsal 2025
Copa Oro
Campeón: Barrilete Cósmico
Subcampeón: San Ricardo
3° puesto: Alianza
4° puesto: La Gloria
Copa Plata
Campeón: Villa Carolina
Subcampeón: Mercedario
3° puesto: Tango F.C
4° puesto: Juventud del Norte
